Escândalo nas contas da FSF, 17 clubes pedem intervenção da FIFA

O relatório e contas da Federação Santomense de Futebol (FSF), referente ao exercício do ano 2021 fez eclodir mais um escândalo financeiro na instituição presidida por Domingos Monteiro.

Pelo menos 17 clubes de futebol contestam o conteúdo do relatório, e consideram que as contas apresentadas pela FSF, são falsas.

Posiki Espírito Santo, porta-voz dos 17 clubes, detalhou os aspectos que considera ser fraudulentos. Segundo o representante dos clubes, o relatório e contas da Federação de Futebol, diz que foram gastos cerca de 677 mil dobras, equivalentes a 30 mil euros, na aquisição de motorizadas.

Posiki Espírito Santo

«Nós sabemos que não é verdade», afirmou Posiki Espírito Santo. Os 17 clubes reforçam o desmentido com o facto de no mesmo relatório, a FSF anunciar que contratou duas motorizadas para prestação de serviço. «Se a Federação tem uma frota de motorizadas que custou 30 mil euros, como é que vai contratar ou alugar motorizadas para serviço?», interrogou o porta-voz dos 17 clubes.

Posiki Espírito Santo, que é Presidente do clube “Sardinha a Caça de Água Izé”, apelou a segurança social a intervir uma vez que a direcção da Federação de Futebol não tem depositado a contribuição de reforma dos trabalhadores da instituição.

Voltando ao futebol, os clubes constataram que o relatório e contas do ano 2021 fala de despesas feitas na realização de várias competições, «que chegamos a conclusão de que nunca foram realizadas no país».

Os 17 clubes de futebol que se rebelaram dão exemplo da realização segundo o relatório do campeonato sénior feminino. «Nunca foi realizado, este campeonato no país», reforçou Posiki Espírito Santo.

O mais grave é que o relatório da Federação de Futebol diz que foram gastos 144 mil dólares na realização do campeonato sénior feminino, «é muito dinheiro», frisou o porta-voz dos clubes.

Anualmente a FIFA coloca a disposição da FSF mais de 1 milhão de dólares, para financiar o desenvolvimento do futebol nacional. Segundo os 17 clubes contestatários o relatório e contas, diz que a Federação de Futebol distribuiu o valor de 2 mil milhões e 748 milhões de dobras aos clubes.

Na primeira divisão do campeonato de futebol militam 18 clubes. Os contestatários dizem que «se pegarmos neste valor e dividir por cada clube, dá uma média de mais de 7 mil euros por cada um. Na verdade, os clubes só receberam 40 mil dobras (1600 euros) apenas», pontuou Posiki Espírito Santo.

Segundo os clubes a auditoria as contas da Federação Santomense de Futebol, foi executada pela empresa GLOBOS. «É uma empresa que tem as portas encerradas, e alegadamente não está registada nas finanças», pontuou.

Compra de bens e serviços pela Federação Santomense de Futebol, é outro assunto que suscita dúvidas. «No relatório não há guias que comprovam a compra de bens e serviços», frisou.

No entanto Adalberto Catambe, vice-Presidente da Federação de Futebol, garantiu que «as nossas contas estão certíssimas. Contamos com serviços especializados de auditoria externa», concluiu.

Mesmo assim, os 17 clubes que contestam o relatório e contas do ano 2021, solicitaram a intervenção da FIFA, para esclarecer as contas dúbias do ano passado.

Abel Veiga