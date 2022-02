Santomenses brilham e lideram na “selva”

Os quatro atletas santomenses presentes na IIIª Edição da Ultramaratona Internacional “Travessia do Hemisfério” continuam a brilhar na prova, ocupando, decorridos três etapas, os cinco primeiros lugares, com Duliê Fontes na liderança da corrida, à frente do britânico, Nathan Montague.

Trilhas na selva, belas cachoeiras e aldeões felizes receberam os corredores para o cumprimento da 3ª etapa, com um total de 29 km, levando os mesmos por belos vales, plantações de cacau e no final até a vila costeira de Água Izé, perto do famoso ponto turístico de Boca do Inferno.

O corredor santomense Duliê Fontes foi o grande vencedor da 3ª etapa, relegando para o segundo lugar o compatriota, Kinderly Batista, por apenas 43s, e o Nathan Montague do Reino Unido, para o último lugar do pódio, ao cortar a meta, 6 m’ depois do vencedor.

Duliê, atleta de Ribeira Afonso, está agora na liderança geral com 2m’40s à frente de NathanMontague (2º), seguido dos compatriotas, Kinderly (3º), Daniel (4º) e Ineias (5º).

Essa quarta-feira, corre-se a quarta etapa, amais longa da prova, numa extensão de 59 km, ligando Roça Água Izé à Praia Grande-Ribeira Peixe.

Martins dos Santos/Global Limits