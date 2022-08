Atletismo chega à roça “Uba Budo”

A Federação Santomense de Atletismo (FSA) em parceria com a Fundação Filhos de STP (FF-STP) e a UNICEF realizou na antiga roça Uba Budo Sede, no distrito de Cantagalo, várias provas do atletismo com as crianças e jovens da comunidade.

O evento deu o pontapé de saída às várias provas que serão realizadas em diferentes comunidades do país. Para além do principal objetivo, que é de incentivar os jovens à prática do atletismo, a prova visa de igual modo, descentralizar as atividades da federação.

Para a primeira experiência, realizou-se provas de 50, 1500 e 3000 m, em ambos os sexos.

Essas provas também serão realizadas em Monte Café e Diogo Simão (distrito de Mé-Zóchi), Neves (Lembá), Ribeira Afonso (Cantagalo) e Região Autónoma do Príncipe (RAP).

