Contagem regressiva para 3ª edição da Maratona de STP

A fundação Filhos de São Tomé e Príncipe, em parceria com o Ministério da Juventude e Desporto e a Federação Santomense de Atletismo, promove no próximo dia 25 de junho, a 3ª edição da Maratona 100% solidária de São Tomé e Príncipe, com o tema “A maratona no centro do mundo”.

A prova que está enquadrada no calendário oficial da Federação Santomense de Atletismo visa angariar fundos para poder financiar os projetos sócio desportivos que a Fundação Filhos de São Tomé e Príncipe tem em conjunto com a Fundação Real Madrid no arquipélago, assim como, promover a prática desportiva com a colaboração do Ministério da Juventude e Desporto e da Federação Santomense de Atletismo.

Será um evento com um ambiente único que move a solidariedade e os valores de todo um país, e que enche todos de emoção e orgulho.

Serão realizados três (3) tipos de corridas no mesmo dia, sendo 10, 21 e 42 km.

O percurso inicia em Angolares até à cidade capital, com meta no Estádio Nacional 12 de Julho, onde a comissão pede especial atenção das pessoas para um maior cuidado na circulação nas vias, por onde passarão os atletas, evitando na medida dos possíveis transitar no horário compreendido (06:30h às 14:30h), de modo que a prova, que está sendo aguardada com muita expectativa no seio dos atletas, e não só, possa correr da melhor forma possível.

Participe nem que seja apenas encorajando os corredores no percurso da corrida!

