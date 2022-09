A expectativa de vitória maioritária é do secretário-geral do partido ADI. Américo Ramos, votou na comunidade de Maianço no distrito de Lobata, e conta com uma vitória robusta da ADI.

«A minha expectativa é que a ADI ganhe as eleições e com maioria absoluta», declarou.

O secretário-geral da ADI lamentou o boicote às eleições protagonizado por habitantes do bairro do Hospital, nos arredores da capital São Tomé.

Prometeu aceitar os resultados das eleições. «ADI é um partido democrático, e aceitará os resultados das eleições», concluiu.

Segundo Américo Ramos, a liderança da ADI estará reunida esta noite na sede do partido, por sinal edifício vizinho da Comissão Eleitoral Nacional, para acompanhar os resultados eleitorais apurados nas mesas de voto.

Abel Veiga

.