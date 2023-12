Patrice Trovoada anuncia restruturação profunda na ADI e deixa recado para interior do partido

O líder da ADI, Ação Democrática Independente, partido no poder em S. Tomé e Príncipe anunciou restruturação profunda na estrutura do partido, com a realização do congresso ordinário marcado para 27 de Janeiro de 2024.

«Esse congresso vai permitir que alguns que ficaram muito tempo no ciclo primário passem para o secundário e aqueles que estão muito tempo no secundário passem para a universidade porque ADI é uma escola», vincou Patrice Trovoada numa clara alusão à mudança, sobretudo, na estrutura directiva do partido.

Trovoada falou do reforço da governação, fruto do acordo de incidência parlamentar rubricado com a coligação MCI-PS/PUN e fez questão de mandar recado para o interior da Ação Democrática Independente.

«Quem não quer contribuir paciência, quem quer bloquear paciência, quem quer intrigas paciência. Nós não podemos perder o foco e vamos avançar».

Avançar, porque apesar do agravamento da situação socioeconómica e financeira do país, no último ano, Patrice Trovoada defende que o partido ADI continua a ser a única solução para o país.

«O nosso país vai melhorar, é possível, temos a solução. A vida de cada santomense vai melhorar, é possível, temos a solução» – sublinhou.

Na declaração feita durante a última reunião do conselho nacional do partido onde a data para a realização do congresso ordinário foi anunciada, o líder do ADI disse também que o actual mandato de quatro anos é para ganhar as próximas eleições legislativas de 2026, outra vez, com a maioria absoluta.

José Bouças