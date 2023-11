Partido ADI no poder reúne-se em congresso em Janeiro

A ADI, o maior partido político de São Tomé e Príncipe, marcou para 27 de Janeiro a realização do congresso para renovar a legitimidade da direção.

A decisão foi tomada na reunião do conselho nacional no último fim de semana. O Presidente da ADI e Primeiro-ministro prometeu que a vida de cada santomense vai mudar. Patrice Trovoada disse que é possível, e que o partido tem a solução para mudar a vida de cada cidadão.

Segundo Elísio Teixeira, que preside à comissão para a realização do congresso, a reunião magna vai servir também para eleger os novos membros do secretariado distrital. e do núcleo de base do partido.

Abel Veiga