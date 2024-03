No âmbito do Dia Mundial da Poesia, o Instituto Guimarães Rosa São Tomé tem a satisfação de convidar para a palestra “Slam Poetry: competições de poesia falada“, a ser realizada amanhã, 19 de março, às 13h15, no auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de São Tomé e Príncipe.

A palestra traça uma linha do tempo do spoken word às competições de poetry slam nos EUA e as dinâmicas de difusão desses campeonatos nos países de língua oficial portuguesa.

Público alvo: poetas, slammers, slammasters e demais interessados no tema.

Palestrante: MIRIANE PEREGRINO (RJ, Brasil) é Jovem Pesquisadora Fluminense da FAPERJ com o projeto “A expansão dos campeonatos de poetry slam em países de língua portuguesa” realizado na Faculdade de Letras da UFRJ (Brasil). Tem doutorado em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ, Brasil) com período sanduíche (PDSE/CAPES) na Universidade Agostinho Neto (UAN, Angola). É idealizadora do projeto de incentivo à leitura “Literatura Comunica!” contemplado com o Prêmio Todos Por Um Brasil de Leitores (2015) e finalista do Prêmio Jabuti nesta categoria (2021).

FONTE : Instituto Guimarães Rosa