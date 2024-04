OIT Recrutamento de um consultor qualificado

O Escritório Internacional do Trabalho (OIT), em colaboração com o Ministério do Trabalho e

Assuntos Sociais de São Tomé e Príncipe, lança um anúncio para manifestação de interesse no

recrutamento de um (a) consultor (a) qualificado (a) para realizar Consultas e workshops para

sensibilização sobre a importância de um Estatuto Jurídico e Social dos Trabalhadores do Sector

dos transportes em São Tomé e Príncipe, com ênfase especial nas empresas de táxis, mototáxis

e Hiace.

Para ter mais detalhes consulte os dois documentos seguintes :