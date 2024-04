Osvaldo Abreu lançou o livro “Petróleo em São Tomé e Príncipe”

Osvaldo Abreu está ligado ao setor do petróleo em S. Tomé e Príncipe há mais de vinte anos. Seis dos quais como ministro da tutela.

O antigo titular da pasta das Infraestruturas, Recursos Naturais e Ambiente acaba de publicar em livro um trabalho apresentado como tese de doutoramento.

«Quisemos buscar as expectativas, pois, acreditamos que ela tem sido o motor de muito que tem acontecido no nosso país a partir do momento em que se falou do petróleo para o bem e para o mal» – começou por descrever.

Segundo o autor, as expectativas estão muito relacionadas com o facto de se falar de forma pouco sustentável da existência do petróleo em S. Tomé e Príncipe.

«O nosso país sempre teve dificuldades em angariar receitas. Em 1998 tivemos no nosso cofre 4 milhões de dólares provenientes das empresas petrolíferas, passado pouco tempo, recebemos quase 50 milhões de dólares do primeiro leilão do petróleo da Nigéria. Dois anos depois, recebemos mais 27 milhões».

A entrada de milhões deu origem a cálculos.

«Cálculos financeiros, cálculos económicos que colocavam as nossas receitas em cerca de dez anos ou menos, a partir de 2000, em mais de 60 a 80 milhões de dólares anuais numa tendência a aumentar».

Criaram-se expectativas e geraram-se investimentos cujos dividendos continuam a ser uma miragem.

«Muita gente, até hoje, vê-se aflita porque fizeram investimentos que não conseguem de forma sustentável manter» – disse o autor.

Certo é que, até hoje não foi anunciada a existência do petróleo em S. Tomé e Príncipe que justifique a exploração.

O livro “Petróleo em São Tomé e Príncipe os efeitos das expectativas geradas nos agentes económicos”, é o resultado de uma investigação que foi publicada agora num volume com mais de quinhentas páginas.

José Bouças