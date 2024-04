“As Curvas da Vida”, é o mais recente romance publicado no país

Uma obra do jurista Pedro Sequeira de Carvalho. O Romance descreve as diversas facetas da vida de Margarida Madalena dos Prazeres. Natural da ilha do Príncipe, “as curvas da vida” começaram a aparecer no seu caminho muito cedo.

Após o ensino básico ficou 2 anos sem estudar, porque Príncipe não tinha o nível secundário. Veio para São Tomé, e longe da família conseguiu concluir o décimo segundo ano. A Jovem Margarida dos Prazeres beneficiou de uma bolsa de formação profissional em Portugal, e após formação regressou ao Príncipe.

O primeiro amor que encontrou, o jovem Adolfo, teve como consequência uma gravidez precoce e um aborto clandestino.

O destino levou Margarida de volta a Portugal, onde as curvas da vida trouxeram o assédio, e o abuso sexual. Segundo o autor do livro, a personagem encontrou trabalho na residência de um casal de idosos. No entanto o homem idoso começou a assediá-la para actos sexuais e outras práticas esquisitas.

A evolução da história revela que as curvas da vida trouxeram um novo amor para a jovem do Príncipe. Dedé é o nome do novo namorado que produziu novas peripécias na vida cheia de curvas.

Um romance que traz à ribalta os diversos fenómenos sociais que marcam a vida e a actualidade de São Tomé e Príncipe. A falta de amor a pátria, a pobreza, a emigração a violência doméstica, e outros fenómenos que provam a perda dos valores morais e éticos.

Lançado no espaço CACAU o romance começou a ser devorado pelo público.

Abel Veiga