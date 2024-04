João Lourenço e Pinto da Costa reunidos em Lisboa à margem das celebrações de 25 de Abril

O Presidente da República de Angola, João Lourenço, que se encontra desde quarta-feira em Lisboa-Portugal, onde participou nas celebrações do 50° aniversário do 25 de Abril, conhecido como Revolução dos Cravos, recebeu na residência em que se encontra hospedado, o antigo Presidente da República de São Tomé e Príncipe, Manuel Pinto da Costa.



Durante o encontro, João Lourenço e Pinto da Costa, trocaram várias impressões sobre os 50 anos da revolução de 25 de Abril, e vários outros assuntos de interesse dos dois países, respectivamente, Angola e São Tomé e Príncipe.



Manuel Pinto da Costa que presidiu, por duas vezes os destinos de São Tomé e Príncipe e conduziu a luta de Libertação Nacional anticolonial visando a independência do arquipélago, encontra – se em Lisboa, no âmbito das celebrações de 25 de Abril.



Importar destacar também que, João Lourenço enquanto presidente do Movimento de Libertação de Angola, MPLA, partido no poder em Angola e Manuel Pinto da Costa, presidente honorário do partido MLSTP/PSD partido na oposição em São Tomé e Príncipe, aproveitaram o encontro para passarem em revista o estádio da cooperação entre os dois partidos políticos.

WBM – Lisboa