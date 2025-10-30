“Pequenas Histórias” no Cine Brasil

O Instituto Guimarães Rosa São Tomé convida o público para mais uma sessão do Cine Brasil, com a exibição do filme “Pequenas Histórias” (2007), dirigido por Helvécio Ratton. A obra é delicada e poética, e celebra o imaginário e as tradições do interior do Brasil.

Sinopse:

Na varanda de uma antiga fazenda, uma senhora (Marieta Severo) costura uma colorida colcha de retalhos enquanto narra quatro breves e encantadoras histórias: “E a Água Levou…”, “Procissão das Almas”, “O Espírito do Natal” e “Zé Burraldo”. Entre o real e o fantástico, o filme mergulha na riqueza da cultura popular, misturando humor, ternura e sabedoria.

Curiosidade:

“Pequenas Histórias” recebeu diversos prêmios, entre eles o de Melhor Filme Infantil no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro (2009) e o de Melhor Roteiro no Festival Paulínia de Cinema.

Informações:

Filme: Pequenas Histórias

Classificação indicativa: Livre para todos os públicos

Local: Instituto Guimarães Rosa São Tomé

Entrada: Gratuita

Data: 31 de outubro

Horário: 18h

Venha se encantar com as histórias e a magia do cinema brasileiro!