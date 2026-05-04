Partido “Nossa Terra” diz que nasceu para reformar o país com Coragem

“Nossa Terra” é um novo partido político do país. Em junho próximo realiza o seu primeiro congresso, onde serão eleitos o Presidente, e os demais membros dos órgãos estatutários.

Santana, a capital do distrito de Cantagalo foi escolhida para o lançamento da “Nossa Terra”. Os membros do partido desafiaram Abnildo Oliveira, o actual Presidente da Assembleia Nacional, a apresentar-se como candidato a Presidente do partido.

«O hino nacional diz que, nós todos temos de ser heróis no ressurgir do país. Eu aceito o desafio da Nossa Terra… ser herói no ressurgir de São Tomé e Príncipe… Com coragem nós vamos reformar o país», afirmou Abnildo Oliveira.

Desafio aceite pelo deputado que sentiu orgulho de o partido ter sido oficializado ao público em Santana, a cidade onde nasceu a sua mãe, e os seus irmãos.

Celso Matos, ministro da saúde, é filho de Santana, e é irmão de Abnildo Oliveira. O Ministro da Saúde também é membro do partido Nossa Terra.

Jouceril Tiny dos Ramos, jovem ministro do Trabalho e Solidariedade, antes ligado ao ADI, foi um dos intervenientes na reunião. Jouceril Tiny dos Ramos, é um dos membros do movimento político Nossa Terra.

Coragem é a palavra de ordem do partido. Só com coragem segundo o candidato a Presidente será possível reformar o país. «Todos têm de ter coragem», frisou Abnildo Oliveira.

Os Padres se juntaram ao partido Nossa Terra. Fausto Matos, recentemente sacerdote na igreja da capital São Tomé, é membro fundador do partido. Explicou aos militantes o significado de cada uma das cores do logotipo do partido. As 7 estrelas significam cada distrito de São Tomé e a ilha do Príncipe. Todas azuis da cor do mar.

«Temos o compromisso de mergulhar no mar de São Tomé e Príncipe, e explorá-lo profundamente. E extrair de lá a riqueza que todo o homem e mulher são-tomenses precisam», declarou o padre Fausto Matos.

Miguel Gomes também é padre, e foi Presidente do partido MDFM-UL. Esteve presente no lançamento da Nossa Terra.

Abnildo Oliveira antes de formar-se em jornalismo frequentou o seminário católico, e hoje é também conhecido como Pastor de uma igreja.

Nossa Terra – São Tomé e Príncipe, é um país de nome Santo. Santo Tomé e o Santo António, nome da cidade da Ilha do Príncipe sustentam a fé cristã nas duas ilhas.

Com alguns membros formados ou conhecedores da teologia, o partido pretende levar ao público uma mensagem forte baseada em 7 dígitos: Ressurgir, ressuscitar, reconstruir, reformar, reaprender, reconciliar e responsabilidade.

Segundo Fausto Matos, o partido não vai apresentar nenhum candidato às eleições presidenciais de julho próximo. No congresso de junho os militantes vão analisar as diversas candidaturas ao cargo de Presidente da República, e escolherão um dos candidatos para apoiar na corrida presidencial.

As eleições legislativas, autárquicas e regional na ilha do Príncipe são o foco do partido Nossa Terra.

Abel Veiga