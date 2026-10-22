AFAP – Recrutamento de um(a) consultor(a) especialista em micro, pequenas e medias empresas

O Governo de São Tomé e Príncipe (GoSTP) recebeu uma subvenção do Donativo da Associação Internacional para o Desenvolvimento (IDA) para cobrir o custo do Projeto de Oportunidades de Emprego para Jovens de São Tomé e Príncipe (POEJ) e pretende aplicar uma parte dessa subvenção em serviços de consultoria para recrutamento de um(a) consultor(a) especialista em micro pequena e medias empresa para apoiar a Unidade de Implementação do Projeto.