A propósito da nova orgânica do XX Governo Constitucional de São Tomé e Príncipe, chefiado por Primeiro-Ministro, Dr. Américo Ramos, que substituiu o nome tradicional ´´Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidade´´ pelo ´´Ministério da Diplomacia, Cooperação e Diáspora´´, gostaria de tecer a seguinte reflexão numa perspetiva histórica.

Alguns nomes atribuídos a instituições dos Estados em algumas partes do mundo, tem uma história por de trás delas. É o caso do Ministério dos Negócios Estrangeiros, utilizado por muitos Países como organismo do Estado que se ocupa da política externa.

Importa referir que essa designação nasce no século XVIII no contexto de Estado moderno, já que, até o século XVII, quem tratava do assunto exterior era o Rei, coadjuvado pelo seu Secretário pessoal, designado Secretário dos Despachos.

Em 1736, Portugal dá o primeiro passo com a reforma do Rei D.João V, com a criação de três Secretarias de Estado uma delas a Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra. É a primeira vez que aparece a expressão ´´Negócios Estrangeiros ´´ em português. De sublinhar que ´´negócios´´aqui, tinha o sentido de ´´assuntos, negócios do Reino e fora do Reino´´.

Em 1782, Inglaterra cria o Foreign Office, separado do Home Office, sendo que, pela primeira vez, surge um departamento só para o exterior.

Em 1789, França Revolucionária através da sua Assembleia cria Le Ministères des Affaires Étrangères. A Revolução Francesa acaba com os ´´assuntos do Rei´´ e passa a chamar ´´assuntos da Nação´´. O termo francês é traduzido por toda a Europa.

Esses dois modelos foram copiados por muitos Países do mundo há cerca de 300 anos. São Tomé e Príncipe utilizou essa designação, Ministério dos Negócios Estrangeiros desde a data da sua Independência até o XIX Governo Constitucional.

Entretanto, ao longo dessa trajetória, alguns Países como Angola e Brasil, por exemplo, utilizam a designação Ministério das Relações Exteriores para serem mais claros, devido a supervisão e inclusão nesse organismo dos sectores ligados ao comércio externo, promoção de exportação, cultura, atividade consular e língua no exterior também como ação diplomática.

Tudo para dizer que Ministério da Diplomacia é uma designação muito redutora e tira nele todo o peso institucional que a história confere a um Ministério de política externa, mesmo que se lhe tenham ajuntado também a cooperação e diáspora. Quando um Pais estrangeiro ouve Ministério dos Negócios Estrangeiros sabe-se logo que é uma instituição importante na hierarquia externa do Pais.

Por outro lado, Ministério da Diplomacia soa a um departamento de função técnica sem grande importância. Em reuniões internacionais pode criar confusão por exemplo, quando se fala do comercio externo e outros assuntos do Pais que não seja a diplomacia.

Por isso é que, mesmo sem colocar os sectores de cooperação e diáspora (que também não clarifica bem em relação a comunidade), tradicionalmente, a designação Ministério dos Negócios Estrangeiros já inclui todos esses assuntos.

Podíamos aqui falar também dos instrumentos de comunicação diplomática usados no período monárquico mas que subsistem até a presente data e que ninguém até agora ousou em alterar o seu nome, forma e redação. É o caso por exemplo das ´´Notas Verbais´´. Até o século XVII , quase tudo era oral. O embaixador ia ao Rei e dizia de boca a mensagem. Por isso é que se chamava nota verbal. Nos tempos modernos as notas verbais são escritas embora o nome desse instrumento importante de comunicação diplomática continua a ter a mesma designação: ´´NOTA VERBAL´´.

Por todas essa razão, que quase estou certo que não existe nenhum País do mundo com a designação ´´Ministério da Diplomacia“ como um departamento que se ocupa da política externa.

Continuo a não saber qual foi a motivação dessa nova designação, embora tivesse feito um post-it a solicitar quem de direito essa explicação. Suponho que se pretendia fazer diferente, ou seja, ser mais inovadora. Mas mesmo nessas circunstancias deve-se ser cauteloso em coadjuvar a designação e o objetivo que se pretende, tendo sempre em conta o que reza os manuais de Ciência Política e Relações Internacionais.

Ao meu ver, mais que mudar nomes, gostaria de ouvir do Primeiro-Ministro ações concretas com vista a organizar e fortalecer as nossas instituições publicas que ao meu ver estão um caos.

Por isso continuo a dizer que: Nada deve ser feita por acaso. Tudo tem uma história e a história deve ser sempre tida em conta e respeitada.

São Tomé, 22 de novembro de 2026

Fernando Simão