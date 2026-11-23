É uma das principais promessas do XX governo constitucional liderado pelo primeiro-ministro Américo Ramos.

A imperfeição do homem marcou esta parte do discurso do primeiro-ministro Américo Ramos na tomada de posse dos membros do elenco governamental.

«Prometo um governo que não esconde os erros, que os corrija, que responsabilize quem falha deliberadamente com o interesse público», garantiu o Chefe do governo.

A falha deliberada com o interesse público é uma das causas do fracasso dos sucessivos governos na resolução dos problemas básicos do povo. Américo Ramos quer que o povo não se esqueça das dificuldades , mas que confie na capacidade do XX governo constitucional de acelerar as acções para atender as necessidades básicas.

«Não venho pedir que o povo esqueça as dificuldades. Venho assumir o dever …de acelerar e fazer melhor», afirmou. Neste exacto momento a EMAE cortou a luz no palácio do povo.

«As famílias continuam a enfrentar cortes de energia…», prosseguiu o primeiro-ministro. Américo Ramos e a assistência no palácio do povo puseram-se a rir do cenário sem luz.

A falha de energia manteve-se até o momento em que o Presidente da República Carlos Vila Nova Peço ia intervir. A luz regressou e o Chefe de Estado aproveitou para apelar «a todos os são-tomenses com humildade, não olhem para este governo como um governo de um partido contra o outro. Olhem para ele como o governo que foi possível constituir dentro das regras da nossa constituição», declarou Carlos Vila Nova.

O Presidente da República aproveitou para esclarecer o país, que não é sua competência escolher o governo, «nem o partido ou os partidos que sustentam o governo. Compete ao Presidente da República verificar com isenção qual é a solução que garante a sustentabilidade parlamentar para governar o país. Foi o que eu fiz», pontuou.

Carlos Vila Nova, alertou que se tivesse decidido o contrário o país ficaria paralisado e em crise.

«Se eu tivesse optado por um governo sem maioria, estaria a empurrar o país logo no primeiro dia para uma crise», concluiu.

O XX governo constitucional é composto por 11 ministros e 1 secretário de Estado.

Abel Veiga