Por : Xu Yingzhen / Embaixadora da República Popular da China em São Tomé e Príncipe

No dia 1 de setembro de 2025, na cimeira da Organização de Cooperação de Shanghai (OCS) +, o Presidente da China Xi Jinping apresentou oficialmente a Iniciativa para a Governação Global (GGI), que constitui uma nova iniciativa global importante e bem público proposta pela China à comunidade internacional, junto com a Iniciativa para o Desenvolvimento Global (GDI), a Iniciativa para a Segurança Global (GSI) e a Iniciativa para a Civilização Global (GCI).

Ⅰ. Iniciativa para o Desenvolvimento Global (GDI): uma vida melhor para todas as famílias

“Superar conjuntamente as dificuldades com maior determinação” é o nucleo da GDI, apresentada pelo Presidente Xi em 21 de setembro de 2021, durante o Debate Geral da 76.ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas.

A Iniciativa concede prioridade a seis persistências: o desenvolvimento, o povo como o centro, a inclusão e o benefício genenalizado, a inovação, a convivência entre os humanos e a natureza, e a condução por resultados práticos. A GDI apela à comunidade internacional para reforçar a cooperação em áreas como a redução da pobreza, a segurança alimentar, a saúde pública, a educação, a energia e as infraestruturas, e enfatiza que o desenvolvimento não é um privilégio da minoria dos países, mas sim um direito de toda a humanidade. Os frutos do desenvolvimento devem ser compartilhados pelos povos de todo o mundo.

Esta filosofía já tem resultados em lares santomenses graças a projetos da nossa cooperação: na aldeia de Caldeiras, 25 famílias aumentam os rendimentos através de melhorar cultivo agrícola e a criação de aves com tecnologias chinesas; 3.100 sistemas solares fotovoltaicos domésticos facilitam energia limpa e sustentável a 40 comunidades rurais no âmbito do projeto “Cinturão Solar da África”; foram concluídas as obras de reabilitação de 11 quilómetros de estradas e 2,5 quilómetros de drenagem nos distritos de Água Grande e Mé-Zóchi; e 2.300 toneladas de arroz provenientes da China têm sido servidos nas mesas das famílias mais vulneráveis deste país.

Olhando para o futuro, continuaremos a apoiar ativamente a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS) 2026-2040 de São Tomé e Príncipe, a compartilhar a experiência da China em matéria de desenvolvimento e a aprofundar a cooperação em agricultura, energia, infraestruturas e meios de subsistências da população, com o objectivo de apoiar São Tomé e Príncipe a tornar-se no modelo de sustentabilidade, com progressos nas áreas como recursos humanos, resiliência nacional, proteção de património natural entre outros.

Ⅱ. Iniciativa para a Segurança Global (GSI): a estabilidade é uma aspiração comum dos povos de cada país

“A estabilidade traz prosperidade, enquanto a instabilidade leva um país à pobreza”. Isto é o ponto de partida lógico da GSI, apresentada pelo Presidente Xi em 21 de abril de 2022, na cerimónia de abertura da Conferência Anual do Fórum Boao para a Ásia.

A GSI salienta que a segurança é a premissa do desenvolvimento e que a humanidade constitui uma comunidade de segurança integral. Todos os países devem respeitar a soberania e a integridade territorial uns dos outros, respeitar as escolhas de cada povo no que diz respeito ao caminho de desenvolvimento e ao sistema social, observar os propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas e opor-se a que a segurança própria se baseie na insegurança dos outros países. A GSI apela ainda à resolução das divergências através do diálogo e à salvaguarda conjunta da paz e da estabilidade do mundo.

O desenvolvimento é a prioridade de todos os países em desenvolvimento e a estabilidade é sua condição indispensável. Nos últimos anos, São Tomé e Príncipe e a China têm desenvolvido uma cooperação estreita nas Nações Unidas, Fórum de Cooperação China-África (FOCAC) e nos demais mecanismos multilaterais e bilaterais.

Recentemente, pela primera vez na África, os equipamentos de inspeção de última geração oferecidos pela China, estão a ser instalados no aeroporto e nos portos santomenses. Estamos convictos de que estes equipamentos desempenharão um papel positivo no controlo fronteiriço deste país, bem como na salvaguarda da sua segurança e dos seus interesses nacionais.

Ⅲ. Iniciativa para a Civilização Global (GCI): os povos conhecem-se e aproximam-se através do intercâmbio

“Uma só flor não faz a primavera, a primavera chega quando todas florescem.” Esta é a essência da GCI, apresentada pelo Presidente Xi em 15 de março de 2023, durante o Diálogo de Alto Nível entre o Partido Comunista da China e os Partidos Políticos do Mundo.

A GCI defende o respeito pelas tradições culturais de todos os países e povos, a coexistência harmoniosa entre todas as culturas, bem como o intercâmbio e a aprendizagem mútua entre as mesmas, com vista a promover conjuntamente o progresso da modernização da sociedade humana e a contribuir para a prosperidade da comunidade global das culturas.

Este ano, no âmbito do Ano China-África de Intercâmbio entre os Povos, celebram-se cerca de 1000 diversas atividades na África e na China. Estes intercâmbios tem traçado um panorama inspirador da aproximação entre as culturas chinesa e africana.

Em São Tomé e Príncipe, desde a fundação do Instituto Confúcio em 2019, cerca de 1.900 jovens locais frequentaram cursos de língua e cultura chinesa. Foram ofrecidas mais de 200 bolsas de estudo e oportunidades de formações aos jovens santomenses.

Ao longo dos anos, a Embaixada da China tem organizado diversas atividades culturais, tais como o Dia da Cultura Chinesa, a mostra “Encantos da China”, mostras de cinema chinês, o concurso de vídeos«A Minha História com a China» e o concurso de canções chinesas «Som em São Tomé», contribuindo a aproximação e a amizade entre os chineses e santomenses.

Ⅳ. Iniciativa para a Governação Global (GGI): a voz de cada nação deve ser respeitada

“Criar uma boa governação para que todos a sigam” é a nobre aspiração da GGI. A Iniciativa defende uma perspectiva da governação global alicerçada na igualdade soberana, no respeito aos direitos internacionais, no multilateralismo, na colocação das pessoas no centro e na condução de resultados práticos.

A GGI sublinha que todos os países devem tratar-se em pé de igualdade e com respeito mútuo, discutir assuntos internacionais em conjunto e trabalhar para construir um sistema de governação global mais justo e equitativo.

São Tomé e Príncipe, um país com abundantes recursos marinhos e de paisagens naturais particulares, conta com vantagens e experiências próprias nas áreas da proteção dos ecossistemas marinhos, da biodiversidade, do turismo e da promoção do desenvolvimento sustentável. A China tem apoiado sempre São Tomé e Príncipe na sua participação ativa nos assuntos internacionais e está disposta a reforçar o intercâmbio e a cooperação nas plataformas de governação global como UN. Os dois países devem trabalhar conjuntamente para salvaguardar o direito de todos os países a participarem em pé de igualdade nos assuntos internacionais, unir esforços do Sul Global para que desempenhem um papel mais ativo e de maior liderança na reforma do sistema de governação económica global, promover o entendimento e a aprendizagem mútua sobre a governação do Estado, e dar novas energias para a realização da modernização do Sul Global.

“É difícil uma pessoa sozinha ter sucesso, mas é fácil para muitas alcançarem o mesmo objectivo”. As Quatro Iniciativas Globais já foram traduzidas numa prática internacional generalizada e nos quatro pilares fundamentais para promover a construção de uma comunidade de futuro compartilhado para a humanidade.

Como sempre, a China trabalhará lado a lado com São Tomé e Príncipe e todos os outros países do mundo, para transformar os consensos das Iniciativas em mais ações pragmáticas, para proporcionar maior estabilidade num mundo em turbulência e para abrir um futuro melhor e mais brilhante para toda a humanidade.