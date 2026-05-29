Novas regras do chocolate dividem produtores de cacau e indústrias

Por Marcos Fantin

— São Paulo

Misturas no chocolate têm derrubado a qualidade do produto — Foto: Canva/ Creative Commoms

Enquanto produtores de cacau comemoram mudanças, medidas preocupam fabricantes de chocolate.

As novas regras que mudam as definições e características do chocolate, dos produtos derivados de cacau e a rotulagem foram celebradas por cacauicultores, mas geraram preocupação na indústria chocolateira, conforme apurou a reportagem.

A Lei nº 15.404, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na segunda-feira passada (11/5), entra em vigor 360 dias depois da publicação. Isso significa que a indústria tem um ano para se adequar à nova legislação.

Para o produto ser classificado como chocolate, a lei obriga agora um percentual mínimo de 35% de sólidos de cacau — antes era de 25%. Para o chocolate branco, os mesmos 20% de manteiga de cacau continuam exigidos, agora com o acréscimo de 14% de sólidos totais de leite. A lei também dispõe sobre as novas exigências para chocolate ao leite, cacau em pó, e outros.

Fonte GLOBORU