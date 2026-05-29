Aberto ou encerrado mais um capítulo da Cervejeira ROSEMA

Segundo um relatório da OMS divulgado no ano 2023, 85% da população de São Tomé e Príncipe consome bebidas alcoólicas.

Talvez por isso, nos últimos 17 anos a fábrica de cervejas ROSEMA transformou-se numa novela com muitos episódios. Cerveja é uma das bebidas mais consumidas no país. As “cervejas geladas” chegam a ser motivo de debate no parlamento. Os vários episódios da novela revelam que o alto rendimento financeiro da ROSEMA enlouqueceu a política são-tomense e destruiu os tribunais.

O leitor tem acesso ao mais recente acórdão do Tribunal Constitucional, que abre ou encerra mais um capítulo da novela ROSEMA.

Abel Veiga