Governo anuncia novo atraso na chegada do navio petroleiro

A crise de combustíveis em São Tomé e Príncipe, que continua a afetar o abastecimento de gasolina e petróleo doméstico, deverá prolongar-se para além do inicialmente previsto.

Contrariando as previsões avançadas pelo Governo na semana passada, o ministro da Economia e Finanças anunciou que a chegada do navio petroleiro foi adiada para a próxima semana.

“Vamos aguardar mais um pouco para que o navio, após concluir o carregamento de gasóleo em Lomé, no Togo, onde a gasolina já foi embarcada, siga para Cotonou, no Benim, para carregar o Jet Fuel, que também será utilizado como querosene, bem como o petróleo destinado ao consumo doméstico“, explicou Gareth Guadalupe.

A operação de carregamento e transporte deverá prolongar-se por cerca de uma semana.

“É preferível trabalharmos com a perspetiva de terça ou quarta-feira, mas estamos a envidar todos os esforços para que todo o combustível chegue rapidamente a São Tomé e Príncipe“, acrescentou o governante.

Segundo o ministro, o volume de combustíveis transportado neste carregamento será suficiente para garantir o abastecimento nacional durante os próximos meses, afastando o risco de novas ruturas até ao próximo ano.

“Com este abastecimento, não teremos de nos preocupar, nos próximos meses e até ao próximo ano, com eventuais ruturas de stock. Queremos aproveitar esta oportunidade para trazer não apenas gasóleo e gasolina, mas também Jet Fuel, que é igualmente utilizado como querosene“, sublinhou Gareth Guadalupe.

A escassez de combustíveis continua a provocar fortes constrangimentos à economia nacional. Vários sectores de atividade encontram-se praticamente paralisados, enquanto a população enfrenta um agravamento contínuo do custo de vida. Entre dificuldades de mobilidade, aumento dos preços e redução do rendimento disponível, multiplicam-se os sinais de preocupação e descontentamento entre os cidadãos.

José Bouças