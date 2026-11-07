TRAFIGURA : Governo justifica adjudicação directa e fala em redução de custos

A empresa Trafigura continua no centro da estratégia do Governo para o abastecimento de combustíveis em São Tomé e Príncipe. Perante as acusações que circulam nas redes sociais sobre a existência de contratos alegadamente prejudiciais aos interesses nacionais, o ministro de Estado da Economia e Finanças, Gareth Guadalupe, veio esclarecer que o documento aprovado pelo Conselho de Ministros não corresponde, segundo a sua explicação, a um contrato, mas a uma deliberação que autoriza a adjudicação direta àquela empresa e prevê a possibilidade de recorrer a uma linha de crédito de 20 mil milhões, caso seja necessário.

A declaração do ministro coloca novamente em evidência a gestão das importações de combustíveis, uma das áreas de maior pressão sobre as finanças públicas do país. Em causa estão não apenas os mecanismos escolhidos para garantir o abastecimento nacional, mas também os custos envolvidos, a transparência dos procedimentos e as condições em que o Estado pretende manter a relação comercial com a Trafigura.

Gareth Guadalupe explicou que a deliberação foi aprovada em dezembro de 2025 e tem validade até 18 de dezembro de 2026. O ministro rejeitou a existência do alegado contrato referido nas publicações nas redes sociais e afirmou que, caso existisse um instrumento dessa natureza, o Governo torná-lo-ia público.

“O necessário esclarecer a diferença entre a deliberação e um contrato de fornecimento, uma vez que, segundo afirmou, têm circulado informações que apresentam a autorização governamental como se fosse um contrato já assinado”, considerou o ministro quando referia que a deliberação, de acordo com a explicação apresentada, autoriza o Governo a recorrer ao procedimento de adjudicação direta à Trafigura e a utilizar, eventualmente, uma linha de crédito de 20 mil milhões, caso as necessidades de financiamento assim o justifiquem.

Ao justificar a opção pela adjudicação directa, Gareth Guadalupe recordou que, desde que o Governo assumiu funções, foram realizados três concursos públicos para a importação de combustíveis, tendo a Trafigura vencido todos os procedimentos.

Segundo o ministro, “essas operações permitiram reduzir progressivamente os custos de aquisição e, consequentemente, os preços dos combustíveis no mercado nacional”. E apresentou a evolução das importações como fundamento económico para a decisão de manter a relação comercial com a empresa.

Na explicação do ministro, a importação realizada em março de 2025 foi mais barata do que a última operação efectuada pelo Governo anterior, em novembro de 2024. Acrescentou que a operação de junho de 2025 permitiu uma nova redução dos custos, seguindo-se outra diminuição em outubro do mesmo ano.

Gareth Guadalupe sustentou que a descida dos preços ao longo dessas operações demonstrou a existência de condições comerciais progressivamente mais favoráveis. Acrescentou de novo que, mesmo depois do início da crise internacional dos combustíveis, a 2 de março de 2026, o país conseguiu continuar a importar produtos petrolíferos a preços que, segundo afirmou, foram inferiores aos das três operações anteriores.

O ministro defendeu, por isso, que a manutenção da adjudicação direta à Trafigura teve como fundamento a experiência anterior e as garantias de fornecimento apresentadas pela empresa. Na sua avaliação, não faria sentido abandonar um fornecedor que tinha demonstrado capacidade para assegurar as importações precisamente no momento em que o mercado internacional enfrentava dificuldades.

Um dos elementos mais expressivos apresentados pelo ministro diz respeito ao peso do gasóleo nos custos de importação. “Na última operação referida, o gasóleo representou 67% do valor total, estimado entre 15 e 16 milhões de euros, incluindo o custo da mercadoria e do transporte”, apontou.

O ministro revelou ainda que os encargos mensais com o gasóleo entregue em maio rondam os 3,5 milhões de euros. Um valor que, nas palavras do ministro, representa uma despesa mensal significativa para o Estado e ajuda a explicar a importância de negociar condições de aquisição mais favoráveis.

“Quanto mais barato conseguirmos adquirir os combustíveis, menor será o encargo financeiro para o Estado”, foi, em síntese, o argumento apresentado por Gareth Guadalupe.

A dimensão destes valores evidencia o peso que a importação de combustíveis representa para a economia são-tomense. Além de assegurar o abastecimento do mercado, o Estado precisa de garantir o fornecimento de gasóleo necessário à produção de energia eléctrica, o que torna a gestão das importações particularmente sensível.

Para o Governo, “a redução dos custos de aquisição constitui, assim, um dos principais argumentos para manter a estratégia adoptada. Contudo, a avaliação efectiva dessa vantagem depende também do conhecimento dos preços por operação, das condições de financiamento, dos custos de transporte e dos encargos associados a cada fornecimento”.

Outro ponto que merece atenção é a autorização para o eventual recurso a uma linha de crédito de 20 mil milhões. Gareth Guadalupe explicou que a possibilidade consta da deliberação do Conselho de Ministros e só deverá ser utilizada se as circunstâncias o exigirem.

O ministro relacionou igualmente o prazo de validade da deliberação, até 18 de dezembro de 2026, com o planeamento energético do país. Segundo explicou, o Governo previa que, a partir de dezembro de 2026, estivesse concluído o projecto de Água Casada, associado a uma capacidade de produção de 11 megawatts.

A expectativa apresentada pelo Gareth Guadalupe aponta para uma possível redução da dependência dos combustíveis importados no sector energético, embora a concretização desse objectivo dependa da conclusão do projecto e da sua efectiva entrada em funcionamento.

A referência à linha de crédito levanta, entretanto, questões importantes para a compreensão pública da operação: qual é a moeda em causa, quais são as condições de financiamento, que entidade disponibiliza o crédito e em que circunstâncias poderá o Estado recorrer a esse mecanismo? São informações fundamentais para avaliar o alcance financeiro da autorização governamental.

O ministro reagiu às críticas dirigidas ao Governo durante a recente crise de abastecimento de combustíveis, sobretudo às informações divulgadas nas redes sociais sobre a chegada dos produtos e os procedimentos de descarga.

“O Governo decidiu aguardar pela chegada de um navio que transportava diferentes produtos petrolíferos, em vez de optar apenas pela importação de gasolina”, explicou o ministro Gareth Guadalupe aos órgãos de comunicação social. Segundo o titular da pasta da economia e finanças, a decisão teve em consideração a necessidade de assegurar não só o abastecimento de gasolina, mas também de outros combustíveis essenciais ao funcionamento do país.

O ministro afirmou que, quando a gasolina chegou, na quarta-feira, surgiram publicações que colocavam em causa o anúncio feito pelas autoridades. Acrescentou que, posteriormente, também circularam informações segundo as quais o petróleo não teria chegado, alegações que rejeitou, garantindo que os produtos transportados pelo navio foram recebidos.

Gareth Guadalupe contestou ainda as críticas relacionadas com o intervalo entre a chegada do navio e o início da descarga, explicando que as operações com combustíveis exigem procedimentos técnicos e de segurança específicos.

Segundo esclareceu, a descarga não pode ser comparada à movimentação de mercadorias comuns, uma vez que se trata de produtos que exigem cuidados especiais. Dependendo das quantidades transportadas, a operação pode prolongar-se por um a dois dias.

“No caso concreto, a prioridade foi assegurar a descarga da gasolina e, posteriormente, do gasóleo, devido à importância destes produtos para o abastecimento do mercado e para a continuidade da produção de energia eléctrica. A descarga do Jet Fuel, destinado à aviação, foi realizada posteriormente, na sexta-feira”, disse o ministro de Estado de Economia e Finanças.

Gareth Guadalupe defendeu que a população deve procurar informações junto das autoridades competentes e evitar conclusões baseadas exclusivamente em publicações não confirmadas nas redes sociais. Apelou também a que os comentários públicos sobre a gestão dos combustíveis tenham por base factos, conhecimento dos procedimentos e elementos concretos.

Ao longo da intervenção, o ministro procurou demonstrar que a opção pela adjudicação directa à Trafigura assenta, segundo a avaliação do Governo, nos resultados económicos das importações anteriores e na necessidade de assegurar a continuidade do abastecimento num contexto internacional difícil.

A explicação apresentada permite conhecer a posição governamental sobre a escolha do fornecedor, a evolução dos custos e a gestão da crise de abastecimento. No entanto, a avaliação pública da operação exige também o acesso à deliberação do Conselho de Ministros, aos resultados dos três concursos públicos, aos valores comparativos das importações e às condições da eventual linha de crédito.

Num sector que envolve milhões de euros e tem impacto directo no custo de vida, na produção de electricidade e na estabilidade financeira do Estado, a transparência dos procedimentos e a divulgação dos documentos relevantes são essenciais para que os cidadãos possam acompanhar e compreender as decisões tomadas em seu nome.

Waley Quaresma