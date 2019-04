Advogado explica paradeiro dos 47 milhões e pede intervenção do PR

Ó escritório de advogados que defende o ex-ministro das finanças Américo Ramos, fez-se representar na terça feira, no encontro com a comunicação social, pelo advogado Adelino Pereira.

A Advogada Celiza de Deus Lima que acompanhou o arguido Américo Ramos no momento em que foi presente ao juíz de instrução na passada sexta feira, ausentou-se de urgência do país rumo a Lisboa, logo após ter terminado a audiência judicial.

Adelino Pereira, que também acompanha o processo declarou para a imprensa declarou que a denúncia do Governo contra o seu cliente é falsa e caluniosa. Garantiu também que a detenção do ex-ministro das finanças Américo Ramos, é ilegal.

No entanto o advogado reconheceu que o seu cliente foi subscritor dos dois acordos de crédito financeiro, sendo o primeiro de 30 milhões de dólares assinado com uma empresa privada baseada em Honk Kong, e o segundo com o fundo do Koweitna ordem de 17 milhões de dólares.

Porque os acordos foram assinados em nome do povo são-tomense, que está ávido em saber dos 47 milhões de dólares, o advogado começou por explicar o paradeiro do dinheiro dos 30 milhões de dólares, contraídos junto a uma empresa privada de Honk Kong. « 10 milhões entraram na conta do Banco Central na Caixa Geral de Depósitos em Portugal. Os 20 milhões nunca entraram nas contas da República Democrática de São Tomé e Príncipe, ou das suas instituições, ou indivíduos. O dono da empresa foi preso na China no dia 8 de Outubro de 2015, e desapareceu deste esta data. A partir daí deixou-se de ter um interlocutor com quem se pudesse falar e que pudesse efectuar as transferências dos montantes», explicou Adelino Pereira

O Advogado referiu ainda que o proprietário da empresa chama-se “Sam Pa”, e fez saber que na imprensa internacional há informação detalhada sobre a detenção do mesmo, e as suas acções alegadamente criminosas, que provocaram a intervenção da polícia internacional.

Em julho de 2015, o país emprestou dinheiro a uma empresa privada, cujo patrão foi detido pela polícia internacional, acusado dentre outros crimes de lavagem de dinheiro.

No que concerne ao crédito contraído junto ao Fundo do Koweit, trata-se de um negócio oficial entre dois Estados. Neste caso, o advogado também explicou onde pára o dinheiro. «Relativamente os 17 milhões de dólares nunca foram colocados a disposição de São Tomé e Príncipe para que o governo gerisse. Todos os desembolsos têm que ser feitos directamente pelo Fundo mediante a solicitação. Era impossível que se pudesse desviar o dinheiro, que houvesse corrupção, apropriação ilícita da parte do dr.Américo Ramos», pontuou

Adelino Pereira teceu vários argumentos para provar ao público a inocência do seu cliente, e a injustiça de que está a ser alvo por parte do governo que fez a denúncia junto a Polícia Judiciária.

Segundo o advogado os factos relatados, demonstram que são falsas as acusações feitas contra o seu cliente.

Tribunal é o palco privilegiado para esgrimir de argumentos entre a defesa e a acusação. Mas, antes disso, o advogado de defesa exige a libertação imediata do seu cliente, e pede a intervenção do Presidente da República Evaristo Carvalho, para dirimir o caso, considerado como injusto. « Lanço um apelo a sua excelência senhor Presidente da República enquanto o mais alto magistrado da nação para que faça algo, porque estamos a entrar num caminho muito perigoso», concluiu.

O apelo do advogado ao Presidente da República foi feito na terça – feira, algumas horas antes do Chefe de Estado ler a sua comunicação à nação.

Abel Veiga

