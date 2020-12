Governo de STP desvenda o negócio dos Catamarans e das lanchas rápidas

No mês de Novembro do ano 2016, São Tomé e Príncipe assistiu a chegada no seu porto, de 5 embarcações, sendo dois catamarans e 3 vedetas para fiscalização marítima. O país através dos seus dirigentes na altura, anunciou que as embarcações vinham inaugurar a política de economia do mar.

As declarações do ex-Primeiro Ministro Patrice Trovoada no telejornal da televisão santomense no dia 31 de Janeiro do ano 2016, confirmam a chegada das embarcações para desenvolvimento da economia do mar.

Mas, o valor das 5 embarcações não foi revelado. As autoridades também não revelaram quem teria ofertado ao país os meios navais para transporte de pessoas e mercadorias entre as duas ilhas, e para patrulhamento das águas nacionais.

Quanto custou? Quem pagou? Quem comprou? São perguntas que ficaram sem resposta.

Algum tempo depois os documentos enviados pela empresa construtora das embarcações, vieram provar que os meios navais pertenciam ao ex-Primeiro Ministro Patrice Trovoada, ou melhor, foram enviados exclusivamente para o ex-Primeiro Ministro. Veja o documento que confirma o envio das embarcações, não para o Governo ou Estado santomense, mas sim para o senhor Patrice Emery Trovoada. – SCPH-S130-120112714200 (2)

“Rodman Polyships”, é o nome da empresa espanhola que construiu as 5 embarcações. O Téla Nòn escreveu em Abril do ano 2019, que o estaleiro espanhol Rodman Polyships” era desde o ano 2016 propriedade da empresa China Sonangol.

A mesma empresa actualmente arrestada pelo Governo angolano, e acusada de lavagem de dinheiro do Estado angolano. Por sinal é a mesma empresa que no âmbito do crédito dos 30 milhões de dólares, acabou por depositar os 10 milhões de dólares a favor do Estado santomense.

O Téla Nón teve acesso a correspondência feita pelo Ministério das Finanças de São Tomé e Príncipe, junto a empresa espanhola Rodman no mês de Julho de 2020. O Ministério das Finanças, procurou esclarecimentos sobre a propriedade das 5 embarcações, tendo em conta que o certificado de inspecção das embarcações enviado pelo estaleiro espanhol, indicava Patrice Trovoada como proprietário das mesmas.

Veja o documento : SCPH-S130-120112714211

A resposta da empresa Rodman, foi clara e precisa. O estaleiro espanhol disse ao Ministério das Finanças que a empresa que adquiriu as 5 embarcações e muitas outras embarcações é a China Sonangol com sede em Singapura.

O leitor deve confirmar a informação no link seguinte – SCPH-S130-120112714210

A empresa espanhola que construiu as embarcações confirma que quem comprou as mesmas, é a empresa China Sonangol, por sinal a empresa que pagou os primeiros 10 milhões de dólares do crédito para o anterior governo construir a cidade administrativa.

Os catamarans e lanchas rápidas, que chegaram ao país sem se conhecer quem comprou, nem quanto custou, fazem parte de processos que o Ministério Público santomense mandou arquivar por falta de provas suficientes.

No entanto, as diligências do governo santomense e as acções da justiça angolana em esclarecer a rede de corrupção financeira em torno das empresas China Sonangol e China International Fund, estão a pôr luz sobre todo o esquema de alta corrupção que envolveu também o negócio dos catamarans no ano 2016.

O Téla Nón apurou que o Governo santomense já remeteu ao Ministério Público, as novas provas que recolheu sobre o envolvimento da China Sonangol e do anterior governo no negócio dos Catamarans. No quadro de parceria, e para ajudar o Governo angolano a recuperar os seus fundos delapidados pela empresa China Sonangol, o Téla Nón apurou que o executivo de Jorge Bom Jesus, já fez chegar a Luanda, todas as provas que tem em mãos, em torno do negócio dos catamarans, e do crédito de 30 milhões de dólares.

O caso dos catamarans que agora se sabe, foram pagos pela empresa China Sonangol, é dramático.

O drama tem a ver com o facto dos dois catamarans terem sido destruídos após pouco tempo de utilização. Ambos foram baptizados com o nome de Pixi N´Dala. O pior destino teve o Pixi N´dala 1. Este acabou por ir realizar negócios no vizinho gabão.

O ministério das Finanças garante que nunca entrou nos cofres do Estado qualquer tostão relacionado com o negócio que a embarcação realizou no Gabão, antes de se despedaçar e ser atirado na baía da cidade de Neves no norte da ilha de São Tomé.

De facto a partir do mês de Junho de 2016, o Pixi N´dala 1 foi identificado no Gabão como sendo embarcação ao serviço da empresa gabonesa designada Companhia Nacional de Navegação Interna e Internacional. Em declarações a imprensa gabonesa, o director da empresa, explicou que tinha adquirido o navio Catamaran « para assegurar viagens entre as cidades de Libreville e de Port Gentil».

O leitor pode ver o vídeo da empresa de comunicação que relatou nas redes sociais o negócio do Pixi n´Dala 1 no Gabão. –https://www.facebook.com/julieta.gaspar.1422/videos/163405632015482

Foi numa passagem pela ilha de São Tomé em finais do ano 2017, que o mau tempo arrastou o Pixi, n´Dala 1 para a terra e o despedaçou por completo.

A história dos catamarans está mais uma vez contada aqui no Téla Nón. Jornal que vai continuar a acompanhar a evolução da situação, com destaque para o caso da alta corrupção financeira que está a ser desmontado em Angola, envolvendo as duas empresas que financiaram o anterior governo de Patrice Trovoada, a China International Fund e a China Sonangol.

Abel Veiga