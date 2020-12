Luz começa a fazer-se sobre os 30 milhões

Foi o jornal Téla Nón que no ano 2016 trouxe ao público o caso do crédito financeiro de 30 milhões de dólares assinado pelo ex-Ministro das Finanças Américo Ramos com a empresa China International Fund, com sede em Hong Kong.

O famoso acordo assinado numa folha de papel A4 em Julho do ano 2015, ligou o Estado Santomense à China International Fund, cujo Patrão, um cidadão chinês conhecido como Sam Pá, tinha sido detido por crime de branqueamento de capitais.

Do valor do crédito, 30 milhões de dólares para construir uma cidade administrativa em São Tomé, apenas 10 milhões de dólares foram depositados na conta do Estado santomense em Portugal exactamente no mês de Julho do ano 2015.

O depósito dos 10 milhões de dólares na conta do Estado santomense na Caixa Geral de Depósitos em Portugal não foi feito pela empresa que assinou acordo com o ex-Ministro das Finanças, a China International Fund. Os 10 milhões que caíram, foram depositados por uma outra empresa, designada China Sonangol.

Um acordo guardado a sete chaves pelo Governo na altura, e que veio a praça pública, através do artigo publicado pelo Téla Nón no ano 2016.

No ano 2019, após a tomada de posse do novo governo, o caso dos 30 milhões é novamente motivo de notícia, com o desencadear da queixa crime movida pelo Governo através da Polícia Judiciária, contra o ex-Ministro das Finanças, Américo Ramos, subscritor do acordo dos 30 milhões de dólares.

O processo judicial para esclarecer o paradeiro do dinheiro que a China International Fund, concedeu a São Tomé e Príncipe, foi considerado por uma parte dos santomenses como sendo perseguição política, movida pelo governo contra os cidadãos Américo Ramos e Patrice Trovoada, o ex-Primeiro Ministro que mandatou o seu ministro assinar o acordo de crédito financeiro.

O Téla Nón coloca a disposição do leitor um dossiê que detalha todo o processo do acordo de crédito de 30 milhões de dólares, até o depósito de apenas 10 milhões de dólares. Clique –Dossier-dos-30-milhões-de-dólares-

Ainda no ano 2019, o Ministério Público de São Tomé e Príncipe apressou-se em anunciar numa nota divulgada na imprensa estatal, que o caso dos 30 milhões de dólares, que envolvia o ex-Ministro das Finanças Américo Ramos e o ex-Primeiro Ministro Patrice Trovoada, foi arquivado por falta de provas suficientes.

No entanto, exactamente após a justiça santomense ter decretado o arquivamento do caso dos 30 milhões de dólares, cujo paradeiro dos 20 milhões nunca foi esclarecido, surgiu uma luz para ajudar a clarificar o negócio que tinha sido feito em “sigilo” entre o anterior governo e a empresa China International Fund.

A luz surgiu de Angola. País vizinho e amigo de São Tomé e Príncipe onde se despoletou o caso de alta corrupção financeira designado “Luanda Likes”. Um escândalo financeiro que aos poucos foi levantando o véu que cobria o império da corrupção e de lavagem de dinheiro criado pela empresa China International Fund.

A investigação de corrupção em Angola, permitiu provar que a empresa China International Fund, fundada no ano 2003 em Luanda, assim como a China Sonangol criada no ano 2004, nasceram para serem centros de lavagem, por algumas figuras angolanas, do dinheiro que pertencia ao Estado angolano.

Notícias da imprensa angolana, nomeadamente da Televisão Pública de Angola, dão conta que o Governo angolano arrestou em Fevereiro passado, todos os bens da empresa China International Fund. A empresa que tinha sede em Honk Kong e filiais em outras capitais asiáticas e americanas, assim como os seus accionistas são acusados pela Justiça angolana de prática de vários crimes, nomeadamente, de associação criminosa, branqueamento de capitais, e crime de burla por defraudação.

A empresa que depositou os 10 milhões de dólares a favor do anterior governo de Patrice Trovoada, a China Sonangol, também está sob a alçada da justiça angolana. A imprensa angolana explica que no ano 2004 quando foi criada, o capital social da empresa China Sonangol, foi dividido entre a petrolífera angolana que ficou com 30% e o grupo privado liderado pelo chinês Sam Pá com os outros 70%.

Rafael Marques, jornalista angolano, explicou para a Televisão Pública de Angola o esquema de corrupção que sustentou a criação da China Sonangol.

« A Sonangol concedeu de suprimento à China Sonangol, mil milhões de dólares. Entregou este dinheiro à empresa China Sonangol e ficou só com 30% da empresa. A china Sonangol não pagou esta dívida à Sonangol…», denunciou o jornalista angolano que se dedica a investigação.

Mas, São Tomé e Príncipe através do seu anterior Governo de Patrice Trovoada conseguiu encaixar pelo menos 10 milhões de dólares da China Sonangol no ano 2015. Dinheiro que segundo o acordo assinado com a China International Fund, o Estado santomense deve começar a reembolsar no ano 2020.

O escândalo de corrupção financeira envolvendo vários bilhões de dólares que deveriam beneficiar o povo angolano, e que foram desviados pelas empresas China International Fund e a China Sonangol, ambas parceiras do anterior governo de Patrice Trovoada, e a investigação judicial em curso em Angola, prometem revelar o paradeiro dos outros 20 milhões de dólares em falta no acordo de crédito que foi assinado pelo ex-ministro das finanças Américo Ramos em Julho do ano 2015.

Note-se que sendo a China International Fund, e a China Sonangol, empresas com capital espalhado pelo mundo, as autoridades judiciais de Angola, estão agora a investigar todos os pontos de ligação internacional.

Pontos, onde o dinheiro do povo angolano foi lavado, em proveito de algumas individualidades angolanas e de figuras de outras nacionalidades que se envolveram em negócios secretos com a China International Fund, e a China Sonangol. A imprensa de Angola diz que a recuperação do capital que foi branqueado por essas duas empresas é uma das prioridades do Estado angolano.

Abel Veiga