MANIFESTO SOCIAL Nº03/2022 Enxurrada em São Tomé e Príncipe e o Relatório do Governo O Governo são-tomense elaborou um documento intitulado “Relatório sobre a enxurrada em S. Tomé e Príncipe”.

O relatório descreve as consequências de um forte temporal que ocorreu no país, nos dias 28 e 29 de Dezembro de 2021. O documento expõe o que aconteceu em todos os distritos em S. Tomé e na Região Autónoma do Príncipe.

Divulga também imagens que ilustram os danos causados em diversas infraestruturas tais como: habitações, estabelecimentos comercias, desabamento de pontes e de estradas. O relatório apresenta igualmente os custos para a recuperação das infraestruturas danificadas e as necessidades de financiamento.

Um financiamento avaliado em 33.234.264,56 euros. O Observatório Transparência STP analisou o relatório e elaborou este Manifesto em que coloca diversas perguntas ao Governo porque o documento do Executivo baseia-se em dados técnicos pouco credíveis.

São Tomé e Príncipe, 7 de Fevereiro de 2022

OBSERVATÓRIO TRANSPARÊNCIA STP + transparência > efetividade

Acompanhe o assunto em vídeo :