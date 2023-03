MANIFESTO SOCIAL Nº1/2023

“Relatório sobre o Assalto de 25 de novembro de 2022 ao Quartel do Morro em São Tomé” Tendo tomado conhecimento que o despacho de encerramento da instrução preparatória do Processo nº 767/2022, no âmbito da investigação aos factos ocorridos no Quartel do Morro, na cidade de São Tomé, na madrugada do dia 24 para 25 de Novembro de 2022, dirigida pelo Departamento de Investigação e Ação Penal da Procuradoria Geral da República de São Tomé e Príncipe, concluiu que o plano consistia, em primeiro lugar, na tomada de Assalto do Quartel do Morro, e nas suas etapas subsequentes, contemplava a detenção e consequente destituição do Presidente da República, Carlos Vila Nova, do Ministro da Defesa, Jorge Amado, e, do, então, Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA) da RDSTP – Brigadeiro-General Olinto Paquete; Tendo em conta as críticas e ou mesmo a repulsa que este assunto suscitou por parte dos cidadãos são-tomenses e estrangeiros, tanto no interior como no exterior do país e tomando em conta a Informação de análise e correlação das declarações prestadas pelo Ex-chefe do Estado Maior das Forças Armadas – Brigadeiro-General Olinto Paquete em Inquirições e, pelo 3° Sargento de Artilharia – Silvino Mendes de Pina, vulgo CHIVU em Interrogatórios de Arguido;

O Observatório Transparência STP, enquanto iniciativa da sociedade civil defensora da legalidade, dos direitos fundamentais dos cidadãos e da transparência, vem por intermédio deste Manifesto Social congratular com a célere investigação realizada pelo Ministério Público e a Polícia Judiciária de STP, com a assistência das autoridades congéneres de Portugal e colocar algumas questões por serem essenciais, merecem hoje mais do que nunca, um cabal esclarecimento à opinião pública nacional e internacional, uma vez que cabe ao Governo e as demais autoridades são-tomenses defenderem a Autoridade do Estado perante a comunidade. São Tomé e Príncipe , 5 de março de 2023.

Observatório Transparência STP

