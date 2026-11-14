BASTA critica nomeação de Américo Ramos e defende Governo de unidade nacional

O Movimento BASTA lamentou a decisão do Presidente da República de nomear o líder do segundo partido mais votado nas últimas eleições, Américo Ramos, para o cargo de primeiro-ministro e chefe do XX Governo Constitucional, uma solução que, segundo o partido, assenta apenas em garantias de apoio parlamentar.

O movimento manifestou o seu descontentamento, considerando que foi desperdiçada uma oportunidade histórica para promover a aproximação entre as principais forças políticas do país e impulsionar as reformas estruturais de que São Tomé e Príncipe necessita.

“Esta solução não é a mais desejável. São Tomé e Príncipe clama para que todos os seus filhos trabalhem em prol do país. Não é um pequeno grupo que nos vai convencer de que trabalha pelo bem de São Tomé e Príncipe”, afirmou Anacleto Rolim, porta-voz do partido.

O BASTA, que conta com dois deputados na Assembleia Nacional, responsabilizou o Presidente da República pela solução encontrada e defendeu a constituição de um Governo de unidade nacional.

“A nação esperava, e continua a esperar, do mais alto magistrado da Nação o discernimento necessário para interpretar as necessidades da República e utilizar a sua magistratura de influência no sentido de promover a concertação, a pacificação e a convergência entre os diferentes atores políticos”, sustentou Rolim.

Para o BASTA, os responsáveis políticos devem interpretar com maior atenção a mensagem transmitida pelos eleitores nas legislativas de 27 de setembro.

“Os eleitores colocaram-nos numa posição que exige capacidade de entendimento, de união e de compromisso para salvar São Tomé e Príncipe”, sublinhou.

O partido reafirmou ainda a sua abertura ao diálogo, não excluindo a possibilidade de integrar uma solução governativa de consenso.

José Bouças