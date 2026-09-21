Política Manifesto Eleitoral do Movimento BASTA By Téla Nón Posted on 21 de Setembro de 2026 MB CSD MANIFESTO 4 SETEMBRO 2026 (1)Descarregar Related Items:destaque, Movimento Basta Recommended for you Movimento BASTA quer transformar São Tomé e Príncipe pela mudança política BASTA consternado com o falecimento da professora Fernanda Pontífice Mensagem do Movimento BASTA – 12 de julho FAÇA O SEU COMENTARIO Leave a Reply Cancelar respostaO seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *Comentário * Nome * Email * Site Guardar o meu nome, email e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar. Δ