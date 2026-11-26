Cinquenta e dois anos depois, o 26 de novembro é assinalado pela primeira vez como feriado nacional em São Tomé e Príncipe. A data evoca a assinatura do Acordo de Argel, um marco histórico que abriu caminho à independência do arquipélago.

Assinado a 26 de novembro de 1974, na capital argelina, o acordo constituiu um passo decisivo rumo à autodeterminação de São Tomé e Príncipe, lançando as bases para o fim de 504 anos de colonização portuguesa e para a proclamação da independência nacional.

A efeméride foi enaltecida pelo Presidente da República, Carlos Vila Nova, como um momento de preservação da memória coletiva e de afirmação da identidade nacional.

«É a primeira celebração como feriado. O Acordo de Argel precedeu a nossa independência. Foi a partir desse acordo que se formalizaram, ou prepararam, os detalhes para sermos hoje um Estado independente. Era preciso que considerássemos este dia como um momento de reflexão, um dia de grande importância para os santomenses. Que seja celebrado com a dignidade que merece», afirmou o Chefe de Estado.

As declarações de Carlos Vila Nova foram feitas momentos antes da sua partida para Malabo, capital da Guiné Equatorial, onde participa, esta sexta-feira, na 27.ª Cimeira da Comunidade Económica dos Estados da África Central (CEEAC).

José Bouças