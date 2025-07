“Volvidos esses 50 anos não estamos onde gostaríamos de estar”

A declaração do Presidente da República Carlos Vila Nova no acto central da celebração dos 50 anos da independência nacional, reflecte o sentido da maioria dos santomenses.

Os avanços relatados por Carlos Vila Nova, sobretudo no sector da educação, são insuficientes para atenuar a desilusão política, social e económica.

O Chefe de Estado apelou a unidade nacional, ao combate do ódio e do rancor. Suplicou pela estabilidade social e governativa.

A paz social que desapareceu sobretudo depois dos acontecimentos de 25 de Novembro de 2022, fez parte do discurso do Presidente da República. Carlos Vila Nova exortou as autoridades competentes «a de uma vez por todas darem o respectivo seguimento e conclusão ao processo da morte de 4 cidadãos na sequência da invasão ao quartel das forças armadas em 25 de Novembro de 2022».

4 civis detidos pelas forças, acabaram por morrer após tortura. «As autoridades devem o desfecho deste caso às vítimas, aos seus familiares e à sociedade. A vida é um bem jurídico supremo e é a todos os títulos inadmissível os que contra ela atentam fora das causas da justificação previstas na lei e são impunes. É necessário que a verdade seja conhecida, e que a justiça seja feita em conformidade com as leis em vigor na nossa República», frisou.

Com 50 anos, a República Democrática de São Tomé e Príncipe deixou de ter um sistema de justiça que atenda as necessidades do povo. Segundo o Presidente da República, São Tomé e Príncipe ganhou o estatuto de país de rendimento médio, o que amplia os desafios para a construção do desenvolvimento sustentável.

A participação do povo no acto central foi irrisória. Os cidadãos que foram a praça da independência na manhã de 12 de julho, exigiram acção dos decisores políticos, pois de discursos já estão cansados.

