Celebração sino-santomense no Parque Popular reforça amizade e promove intercâmbio cultural

A união entre São Tomé e Príncipe e a China foi celebrada com arte, tradição e discursos diplomáticos, numa cerimónia cultural realizada na tarde de sexta-feira, 25 de julho, no Parque Popular. O evento integrou as festividades do cinquentenário da independência nacional e homenageou também os 80 anos da vitória na Guerra Mundial Antifascista.

A embaixadora da China, Xu Yingzheng, elogiou o percurso histórico do povo chinês na sua luta contra o domínio estrangeiro, e realçou a sólida cooperação que se vem aprofundando com São Tomé e Príncipe. “Construímos juntos uma relação assente na confiança e na solidariedade”, afirmou.

A atividade contou com danças típicas, canções dos dois países, artes marciais e uma exposição de fotografias que retratam momentos marcantes da relação bilateral, promovendo um verdadeiro encontro entre culturas.

Por sua vez, a ministra de Estado dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Ilza Amado Vaz, fez um tributo à amizade com a China, sublinhando o apoio recebido desde os tempos da luta de libertação. “Vivemos um momento de excelência nas nossas relações. Os contactos tornaram-se mais intensos e os resultados visíveis”, destacou.

A governante enfatizou a importância do Fórum de Cooperação China-África (FOCAC) e da iniciativa do Cinturão e Rota para o desenvolvimento sustentável do continente, reiterando o empenho de São Tomé e Príncipe na construção de uma comunidade de futuro partilhado com a China.

O evento foi encerrado com votos de continuidade desta aliança estratégica, traduzida em desenvolvimento social, económico e cultural.

Waley Quaresma