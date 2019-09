“Mundo A Sorrir” inaugura clínica médico-dentária social em STP

A inauguração da infra-estrutura de saúde no distrito de Lembá, norte da ilha de São Tomé, está marcada para este domingo, 8 de setembro.

A Clínica Médico Dentária Social em Lembá(À cima – Imagem do Interior), resulta segundo a ONG “Mundo A Sorrir” de uma parceria com o Projecto para o Desenvolvimento Integrado de Lembá (PDIL) das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição e o projecto Abraçar A Missão.

O Ministério da Saúde de São Tomé e Príncipe, é indicado como tendo estado envolvido em todo o processo de parceria entre as ONG, que criaram a primeira clínica médico dentária na cidade de Neves capital do distrito de Lembá.

«Actualmente os habitantes do distrito percorrem cerca de 30 km para ter acesso a cuidados de saúde oral. A escassez de meios é agravada pela falta de transportes e serviços de saúde, pelo que a população é obrigada a deslocar-se a pé, ou a abdicar dos cuidados dentários», explica o comunicado que a Mundo A Sorrir, fez chegar a redacção do Téla Nón.

O projecto “Mundo A Sorrir”, acrescenta que a «clínica social, que vai funcionar nas instalações do Projecto Integrado de Lembá, é um projecto único em São Tomé e Príncipe, que tem como principal objectivo disponibilizar cuidados médico-dentários de qualidade a toda a população que reside no distrito de Lembá».

O nascimento da clínica dentária em Lembá, dá resposta a um projecto integrado de assistência à população de Lembá em termos de saúde oral.

“Mundo A Sorrir “, diz que desde o início do ano 2019, que trabalha no terreno tendo identificado a cárie dentária como uma dos maiores problemas de saúde oral e dentária em Lembá. «Desde Janeiro de 2019 que a Organização rastreou 1 973 crianças das escolas primárias do distrito de Lembá, identificando 3 249 cáries dentárias. Até ao momento foram realizados 215 tratamentos e as restantes crianças com necessidade de tratamento serão reencaminhadas para a clínica».

Segundo o projecto, as consultas na clínica dentária vão custar entre 50 a 75 dobras (2 a 3 euros) para a população, sendo gratuitas para a população infantil. A Clínica Médico-Dentária Social irá funcionar das 7h30 às 16h.

O Ministério da Saúde irá apoiar o projeto através do envio de um enfermeiro e uma médica dentista que estarão permanentemente na Clínica Médico-Dentária Social a prestar cuidados de saúde à população. No âmbito da parceria com o projeto Abraçar a Missão, a Mundo A Sorrir apoiará o desenvolvimento da clínica no envio de médicos dentistas para realizarem assistência dentária e capacitação dos profissionais locais, bem como na doação de materiais dentários.

Este domingo a Clínica Médico-Dentária Social do distrito de Lembá, será inaugurada pelo embaixador de Portugal em São Tomé, Luís Gaspar da Silva na companhia do Presidente da Câmara Distrital de Lembá Albertino Barros.

Fonte : Mundo A Sorrir/Abel Veiga