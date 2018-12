Lembá a “saque”

O distrito de Lembá que preenche a região norte da ilha de São Tomé está sem norte. Os funcionários da autarquia local, Vão recorrer a justiça para reaverem a contribuição de reforma que deram durante os últimos 4 anos, mas que não foi depositada na Segurança Social.

O ex-Presidente da autarquia André Ramos, e o ex – vereador Danilo, são acusados pelos funcionários camarários de desvio e uso em proveito próprio do valor descontado nos seus salários para garantir a pensão de reforma.

O valor mensalmente descontado nos salários, não foi depositado na segurança social como manda a lei. Os funcionários camarários, acusam o ex-vereador e o ex-Presidente da Autarquia de terem utilizado o valor descontado nos salários, para comprar viaturas de marca Hiace, motores de pesca, e motorizadas.

Dados apurados pelo Téla Nón, através do Jornal K, indicam que se encontram neste momento nas alfândegas de São Tomé, três viaturas importadas pelo ex-presidente da autarquia de Lembá André Ramos e pelo senhor Danilo ex-vereador da autarquia, estando a ocorrer o processo com vista ao desalfandegamento das respectivas viaturas, pelos seus donos.

No ano 2017, os funcionários da autarquia de Lembá protestaram contra a não transferência dos descontos para a segurança social. O Téla Nón contactou na altura o então Presidente da Autarquia que, confirmou o facto de o poder local estar a utilizar fundos da contribuição de reforma, para colmatar as várias dificuldades financeiras de funcionamento da autarquia.

Segundo André Ramos, o Governo Central não conseguia transferir as verbas inscritas no Orçamento do Estado para a sua autarquia, por causa da crise financeira, e então o poder local de Lembá lançava as mãos sobre os descontos de contribuição para reforma que são feitos mensalmente, e para serem depositados na segurança social.

Ainda em Lembá, logo após as eleições de 7 de Outubro, o edifício da Câmara Distrital foi assaltado. Os habitantes denunciaram, que homens desconhecidos levaram todos material informático que se encontrava no edifício.

Abel Veiga