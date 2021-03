Lixeira da Penha : Um “Cancro” a beira da cidade

O Observatório Transparência STP junta a sua voz às dos demais cidadãos indignados com a situação, e apela a intervenção e adoção urgente de soluções por parte das autoridades competentes, nomeadamente as Camaras Distritais de Água Grande e de Mé-Zóchi, a Direção Geral do Ambiente, as Autoridades da Saúde e bem assim o Ministério Público, este último no sentido de serem adotadas medidas cautelares para a imediata cessação da queima deliberada de lixo a céu aberto na Lixeira de Penha e o apuramento de eventuais responsabilidades criminais.

O Observatório Transparência STP, enquanto iniciativa da sociedade civil que vela, entre outros, por uma maior responsabilidade e eficiência na gestão dos assuntos de interesse nacional por parte dos decisores públicos, exorta para a urgente necessidade de serem priorizados e canalizados investimentos para a criação e implementação de soluções sustentáveis e seguras no tratamento dos resíduos sólidos em STP.

São Tomé 01 de março de 2021. Observatório Transparência STP + transparencia > efectividade

