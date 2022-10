Povo de Colômbia descobriu STP através das músicas do África Negra

Os sucessos do conjunto África Negra durante a década de 80/90 do século passado, foram acompanhados e vividos na Colômbia. O país da América Latina viveu e continua a viver intensamente as melodias do agrupamento musical, que fez São Tomé e Príncipe ser conhecido também no continente africano e pela Europa.

O primeiro espectáculo do África Negra nos dias 14,15 e 16 de Outubro em San Basílio de Palengue – Colômbia, provou que a cultura e a identidade são-tomenses, já tinham navegado pelo território colombiano através do ritmo do África Negra e da voz de João Seria.

Actuação do África Negra

Músicas que levaram também o crioulo fôrro para as terras da América do Sul. Cidadãos colombianos já pronunciam algumas palavras em fôrro. Palavras cantadas nas músicas de sucesso do África Negra.

Cidadão colombiano emocionado com os ritmos do África Negra

As associações afro-colombianas, a associação Lokassa Yanbongo na Colômbia, e a Associação dos Palenques, decidiram durante a exibição do África Negra homenagear o agrupamento musical com uma Menção Honrosa.

No momento da entrega da Mensão Honrosa, os representantes das associações colombianas anunciaram que as músicas do África Negra são as mais ouvidas na Colômbia.

Jess Flander – Membro da equipa de promoção e da digressão internacional do África Negra

Em Barranquilla, a euforia tomou conta do público colombiano. Esta segunda e terça feira(17 e 18). O general João Seria e o África Negra voltam a subir ao palco para dar ao povo colombiano o calor da cultura de São Tomé e Príncipe. Para revelarem aos afro-colombianos uma parte da sua rica ancestralidade.

João Seria aclamado pelo público Colombiano – Te queremos João….Te queremos….

Desde a década de 80 do século XX, que África e Negra e João Seria têm sido através da música um dos principais embaixadores de São Tomé e Príncipe no mundo. Embaixadores que dignificam o nome do país no mundo. Embaixadores de boa vontade, que engradecem a identidade de São Tomé e Príncipe no mundo.

O intercâmbio cultural do África Negra nas terras colombianas, termina nesta quarta feira.

Abel Veiga