Morreu a jornalista e poetisa Conceição Lima

Após 64 anos a vivificar a identidade e a cultura são-tomense através da literatura, a morte roubou Conceição Lima no início do dia 15 de maio de 2026.

Nomeada embaixadora da Cultura são-tomense em setembro de 2025 Conceição Lima, é o nome literário mais traduzido da literatura são-tomense, nomeadamente para o alemão, árabe, checo, espanhol, francês, galego, inglês, italiano, neerlandês, servo-croata e turco.

As suas obras foram galardoadas no Brasil, e mais recentemente nos Estados Unidos da América.

Organizou a primeira conferência nacional sobre Alda do Espírito Santo em 2025. São Lima como era mais conhecida no país impulsionou em abril de 2026, a celebração do centenário da poetisa matriarca da nação são-tomense, Alda do Espírito Santo.

Foi a sua última acção cultural, antes de ser visitada pela morte na manhã de 15 de maio.

Abel Veiga