Alerta de Mpox: país reforça vigilância e prevenção

As autoridades sanitárias de São Tomé e Príncipe alertam para a circulação do vírus Mpox em países próximos e apelam à população para reforçar medidas de proteção: evitar contacto com lesões de pele ou fluidos, lavar frequentemente as mãos e ligar para o número 115 em caso de febre, dores ou lesões suspeitas.

Segundo Bakissy Pina, epidemiologista e coordenadora do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública, “há duas a três semanas recebemos notificações de países com os quais temos ligação, como Angola e Portugal, sobre a existência de epidemias de Mpox. Tendo em conta que semanalmente temos três a quatro voos com esses países e conhecendo as fragilidades do nosso sistema de saúde, houve necessidade de realizar uma avaliação de risco, que nos coloca em nível alto”.

Para prevenir um eventual surgimento de casos no arquipélago, foi adotado um Plano de Contingência com medidas específicas, incluindo o reforço do controlo sanitário no aeroporto.

“O Departamento de Vigilância tem feito o controlo de temperatura de todos os passageiros provenientes desses países. Se registarem valores de 38 ou 39 graus, conseguimos detetar no aeroporto e, no próprio local, foi criado um espaço de isolamento para casos suspeitos”, acrescentou a responsável.

Devido à ausência de meios de diagnóstico no país, as amostras de casos suspeitos são recolhidas e enviadas para laboratórios de referência em países vizinhos.

O Mpox, conhecido como varíola dos macacos, é uma doença altamente contagiosa e potencialmente letal.

“É uma doença caracterizada por erupções cutâneas e síndrome febril intenso, que pode ser transmitida por via sexual ou por contacto direto entre pessoas”, explicou Bakissy Pina.

Embora não exista uma cura específica aprovada, a maioria dos doentes recupera com cuidados de suporte. Em casos graves ou em pacientes de risco, podem ser utilizados antivirais como o Tecovirimat (TPOXX), sob protocolos especiais.

A prevenção continua a ser a melhor arma no combate à doença.

José Bouças