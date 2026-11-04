OMS reforça compromisso com São Tomé e Príncipe no combate às doenças e na prevenção de emergências sanitárias

A Organização Mundial da Saúde (OMS) vai continuar a apoiar São Tomé e Príncipe no combate ao paludismo, à tuberculose e a outras doenças, bem como no reforço das capacidades nacionais de prevenção e resposta a emergências sanitárias.

A garantia foi dada esta terça-feira, pela nova representante da OMS em São Tomé e Príncipe, Marjorie Mupandaré, minutos depois de entregar as suas cartas credenciais à ministra de Estado dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, Ilza Amado Vaz.

“De uma forma geral, São Tomé e Príncipe se encontra num bom caminho do seu programa nacional de saúde pública, disse a nossa representante da OMS”, segundo Marjorie Mupandaré, São Tomé e Príncipe apresenta uma evolução positiva na implementação do seu programa nacional de saúde pública.

A representante assegurou que a organização continuará a prestar apoio técnico e a trabalhar em estreita colaboração com as autoridades nacionais para responder aos principais desafios do setor, particularmente no domínio da saúde pública e da gestão de emergências sanitárias.

A nova representante da OMS foi igualmente recebida, esta terça-feira, pelo ministro da Saúde, Celso Matos, com quem abordou diversas questões relacionadas com a situação sanitária do país e as prioridades de cooperação entre São Tomé e Príncipe e a organização.

Entre as preocupações destacadas está o reforço da vigilância epidemiológica, sobretudo nos pontos de entrada e saída do território nacional, numa altura em que a ameaça de doenças de elevada gravidade exige maior capacidade de prevenção, deteção e resposta.

“Sabemos que, neste momento, existe a doença do Ébola em alguns países do continente africano. Temos de ajudar o país a reforçar as suas capacidades de vigilância nos pontos de entrada e saída, principalmente nos aeroportos. Vamos também continuar a trabalhar com o Ministério da Saúde para melhorar as competências dos profissionais de saúde em São Tomé e Príncipe”, afirmou Marjorie Mupandaré, no final do encontro com o ministro da Saúde.

Waley Quaresma