Jogo Limpo apoia Centro de Dia e Lar de Idosos São Francisco na Ilha do Príncipe –STP

Depois de ter apoiado o Lar de Idosos Dona Simôa Godinho o ano passado em São Tomé, agora, o Jornal Cvsports Jogo Limpo apoia o Centro de Dia e Lar de Idosos São Francisco na Ilha do Príncipe em STP.

O apoio atribuído a essa estrutura que cuida de pessoas idosas, sendo nove internas e sessenta e sete que recebem refeições quentes como pequeno almoço e almoço diariamente, consiste na entrega de géneros alimentícios e materiais de higiene e limpeza.

A ação do Cvsports Jogo Limpo só foi possível, graças à colaboração de algumas pessoas amigas do jornal e sensíveis às causas sociais e de instituições como Ministério das Comunidades, Cruz Vermelha de Cabo Verde, Associação Nacional de Municípios e Câmaras da Ribeira Grande de Santiago e de Santa Cruz.

A entrega do apoio solidário aconteceu na cidade de Santo António e foi feita pelo editor executivo do jornal Cvsports, jornalista Eugénio Teixeira.

“ Para nós constitui uma honra estar aqui na região autónoma do Príncipe, onde nos sentimos em casa, já que residem muitos cabo-verdianos e descendentes – que compõem a maioria dos habitantes locais- . Tendo feito em São Tomé o ano passado, tínhamos que desdobrar esforços para também contemplarmos a ilha mais cabo-verdiana fora do território nacional, realçou Teixeira.

Momento após compra dos bens para apoiar Lar de Idosos no Príncipe

Na ocasião, a coordenadora Centro de Dia e Lar de Idosos São Francisco na Ilha do Príncipe, Lucica dos Santos, agradeceu o gesto e exortou outras pessoas e Instituições a fazerem o mesmo, porquanto os idosos necessitam da ajuda de todos.

“ Agradeço esta grande iniciativa do Jornal Cvsports Jogo Limpo na pessoa do Senhor Eugénio Teixeira, um gesto que nos deixa muito felizes, tendo em conta que a ajuda vai permitir reforçar o nosso stock, para que continuemos a desenvolver as nossas ações sociais. Aproveito para também estender os agradecimentos, a todos parceiros que colaboraram com o vosso jornal nesta louvável ação “, afirmou.

FONTE : Cvsports Jogo Limpo