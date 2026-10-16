Wushu além das medalhas: quando uma arte milenar tece laços entre continentes

Pela primeira vez, o wushu está no programa esportivo dos Jogos Olímpicos da Juventude (JOJ), que serão realizados em Dakar em 2026. Como é que esta arte marcial chinesa atravessa as fronteiras culturais? Através de uma série de reportagens e retratos em vídeo dedicados a praticantes estrangeiros vindos da África e da América do Norte, seus percursos revelam o alcance universal do wushu e sua capacidade de aproximar os povos.

Os Jogos Olímpicos da Juventude (JOJ) de Dakar 2026 marcarão um marco histórico para o wushu. Pela primeira vez, esta arte marcial plurissecular figurará no programa de um evento do movimento olímpico. Estes Jogos serão também os primeiros da sua história a realizar-se no continente africano. Nos últimos meses, fizemos uma série de reportagens e retratos em vídeo com praticantes estrangeiros. Além do desempenho esportivo, seus testemunhos destacam uma disciplina que atrai pessoas de diferentes origens, desde crianças até pessoas que descobriram o wushu mais tarde.

Quando conhecemos Hayat Nadif, uma estudante de medicina marroquina em Pequim, o seu percurso permitiu-nos compreender melhor o desenvolvimento do wushu em África. Ela pratica esta arte marcial desde os quatro anos de idade, sob a direção do seu mestre, o Sr. Abderrahmane Esannaghi, presidente da Federação Real Marroquina de wushu. Várias vezes campeã nacional e africana de taolu, Hayat encarna uma geração para a qual o wushu é muito mais do que uma prática esportiva. A sua história também mostra que a descoberta das artes marciais chinesas em África não se limita à influência dos filmes: em vários países do continente, clubes, federações e competições oferecem aos jovens oportunidades de formação e progresso.

Hayat acredita que o wushu é agora parte integrante de sua identidade. A medicina e o wushu são duas paixões para mim. Ambos alimentam minha mente e meu corpo, ela nos conta. Ela enfatiza as ligações filosóficas que percebe entre a prática marcial e a medicina tradicional chinesa, especialmente em sua busca de um equilíbrio entre o corpo e a mente. Com a aproximação de Dakar 2026, ela espera poder contribuir para este evento, não como atleta, mas como árbitro ou treinador.

Nossos outros encontros com entusiastas do wushu tiveram lugar durante a 12a Competição Internacional de Wushu em Cangzhou. Lá, conhecemos dois jovens africanos: Tamo Kengne Ruben Mitherant, natural de Camarões, e Radoson Tanjona, natural de Madagascar. As suas histórias ilustram outra via pela qual o wushu se difundiu internacionalmente: a dos estudantes estrangeiros que descobriram esta disciplina na China, durante os seus estudos superiores.

Ambos já conheciam o kung fu graças aos filmes de Jackie Chan e Bruce Lee, que contribuíram muito para divulgar as artes marciais chinesas em todo o mundo. No entanto, foi na China que eles realmente aprofundaram a sua prática. Apesar da sua experiência relativamente recente, a sua perseverança permitiu-lhes progredir rapidamente. Em Cangzhou, Ruben ganhou duas medalhas de ouro e uma de bronze, nomeadamente na prova da cadeia de nove seções (Jiu Jie Bian), sua especialidade. Para ele, o wushu resume-se em uma palavra: resiliência. “Não consiste em dominar os outros, mas sim em superar a si mesmo”, explica. Radoson, que pratica o sabre Nan Dao (estilo do sul da China), busca a harmonia entre a força física e a calma interior. Para esses dois estudantes, o treinamento coletivo também é uma oportunidade de criar laços com seus colegas chineses e superar as barreiras linguísticas.

Mas o fascínio do wushu vai além da África. Em Cangzhou, também conhecemos Rénald Meunier Daure, um praticante canadense de 42 anos cuja trajetória demonstra uma paixão que resiste ao tempo e às provações. Fascinado pelas artes marciais desde a infância, ele sonhava em vir à China para aprofundá-las. Aos 23 anos, um grave problema de saúde o obrigou a desistir da viagem. Os anos seguintes foram marcados por cuidados, feridas e muitas dificuldades, sem que sua paixão pelo wushu se apagasse.

Fascinado pelo poder e poesia do Baji Quan depois de descobrir vídeos do mestre Wu Dawei, ele finalmente realizou seu sonho ao visitar Cangzhou em 2026, quase vinte anos após seu projeto inicial. A sua ambição é aprofundar o seu conhecimento desta arte marcial tradicional e, em seguida, transmiti-la para Montreal. Sua história lembra que a prática do wushu não se resume nem à idade em que se começa nem às performances que se podem alcançar: também pode ser uma maneira de perseguir um sonho e dar-lhe um novo impulso.

A filosofia do mestre Wu Lianzhi, que também entrevistamos durante a competição, ilumina esta abertura ao mundo. Herdeiro da sétima geração do Baji Quan, ele explica que esta arte também é chamada de “Kaimen Baji Quan”. «”Kaimen” é abrir a porta: acolher e integrar as coisas boas que vêm de fora, transmitindo de bom grado ao mundo o melhor que temos», explica.

Esta filosofia de abertura ilustra uma das razões pelas quais o wushu continua a atrair praticantes de todas as origens. Nas áreas de competição da 12a Competição Internacional de Wushu de Cangzhou, atletas de 40 países e regiões se encontraram, treinaram e se mediram. Nas equipas universitárias de wushu na China, assim como nestes encontros internacionais, temos observado como os gestos, as trocas técnicas e os esforços partilhados criam laços que vão além das palavras. O wushu torna-se uma linguagem comum, capaz de aproximar pessoas que não compartilham nem a mesma língua nem a mesma cultura.

À medida que se aproximam os Jogos Olímpicos da Juventude de Dakar 2026, o wushu prepara-se para uma nova etapa na sua história internacional. Para além das medalhas e das classificações, a sua presença no programa dos Jogos demonstra o lugar que esta arte marcial chinesa pode ocupar nos intercâmbios desportivos e culturais mundiais. Em Dacar, as competições destacarão jovens atletas de todo o mundo. Por trás de suas performances também estarão histórias de paixão, perseverança e encontros. A aventura internacional do wushu entra numa nova fase: uma arte profundamente enraizada na cultura chinesa continua a ser conhecida, transmitida e a criar laços para além das fronteiras.

(Fotos: CGTN)

Por : Fang Chao, jornalista da CGTN