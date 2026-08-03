O primeiro evento olímpico no continente africano aproxima-se rapidamente…

De 31 de outubro a 13 de novembro de 2026, o Senegal sediará os Jogos Olímpicos da Juventude de Dakar 2026, um momento histórico: pela primeira vez, um evento olímpico será realizado no continente africano.

Cerca de 2.700 jovens atletas de todo o mundo.

25 esportes competitivos.

-10 esportes participativos sem medalhas, projetados para apresentar novas disciplinas através de demonstrações e experiências interativas.

Uma participação quase perfeitamente equilibrada entre mulheres e homens.

E a atmosfera já sobe!

Desde há vários meses, Dakar tem organizado diversos eventos preparatórios, como competições de canoagem ou ainda os Jogos de guerra cibernética, a fim de fazer viver o espírito dos JO da juventude bem antes da cerimónia de abertura.

Pessoalmente, considero que estes Jogos representam muito mais do que uma competição: é uma oportunidade para destacar a juventude, o desporto e um continente pronto para escrever uma nova página da história olímpica.

E você, que esporte mais espera em Dakar 2026?

FONTE : CGTN (Fotos: VCG)