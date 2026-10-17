Dia Mundial da Alimentação: A segurança alimentar à prova dos conflitos e das alterações climáticas

(Nota do editor: este artigo representa o ponto de vista do autor Karim Badolo e não necessariamente o da CGTN.)

Os conflitos que abalam certas regiões do mundo, com o seu corolário de perturbações no transporte marítimo e as alterações climáticas, afectam a segurança alimentar em todo o planeta. Neste Dia Mundial da Alimentação, a constatação é dos mais alarmantes em relação ao número de pessoas ameaçadas pela fome. Os dados oficiais do relatório das Nações Unidas de 2026 sobre o estado da segurança alimentar e da nutrição no mundo indicam que cerca de 5,8% a 25,9% da população mundial (mais de 2 bilhões de pessoas) não têm acesso regular a uma alimentação suficiente. A África concentra a parte crítica desta crise alimentar, com 20% da população afectada pela subnutrição. As estatísticas do Programa Alimentar Mundial (PAM) e do Global Food Crisis Report indicam que 266 milhões de pessoas enfrentam fome aguda em dezenas de países. Os conflitos, nomeadamente no Médio Oriente e no Sudão, continuam a ser o principal factor agravante.

Como podemos evitar o pior caso se aumentarmos a sensibilização para as questões da segurança alimentar e encorajarmos práticas de produção e consumo responsáveis? Necessariamente adotando novos reflexos para melhor se adaptar ao contexto que está sujeito não apenas às oscilações climáticas, mas também aos ciclos de conflitos. O tema deste Dia Mundial da Alimentação, “Inovar hoje para garantir a segurança alimentar de amanhã”, justifica-se em muitos aspectos, na medida em que importa reinventar-se para enfrentar melhor o desafio da segurança alimentar.

Inovar pressupõe inscrever-se numa dimensão de antecipação tendo um domínio dos dados. Graças a uma tecnologia como a inteligência artificial, é possível ter uma estimativa em tempo real das necessidades das populações e prever a ajuda adequada. O uso da inteligência artificial pode ajudar a fornecer um apoio eficiente aos atores do sistema alimentar, incluindo agricultores, processadores e transportadores.

A inovação também pode ser implementada na gestão mais inteligente dos dados meteorológicos. Com a IA, é possível otimizar a análise desses dados para ajudar os agricultores a se adaptarem melhor às variações climáticas. Uma boa utilização destas informações permite fazer a melhor escolha das culturas adaptadas, tendo em conta a pluviometria. Um fenómeno como o El Nino perturba seriamente os ciclos das estações, provocando inundações e secas em várias regiões do mundo. Para combater, no mínimo, os seus efeitos devastadores, convém encorajar a utilização de um instrumento como a IA. Neste sentido, deverá ser prestada assistência técnica suficiente ao mundo agrícola para que este possa superar as limitações das alterações climáticas.

Além disso, inovar significa reforçar as capacidades de resiliência dos sistemas alimentares através da recolha de dados no terreno. Por exemplo, um sistema de assistência alimentar a populações em dificuldades obterá resultados satisfatórios na medida em que consiga recolher melhor os dados, analisá-los e planear a ajuda. Como afirmou Jean-Martin Bauer, diretor da Divisão de Análise de Segurança Alimentar e Nutrição do PAM, vivemos numa época em que é possível acompanhar a evolução da situação em tempo real, desde que se invista continuamente nestes sistemas de dados, não só para continuar a implementar as plataformas necessárias, mas também para garantir que estas-Possam ter acesso permanente aos dados necessários.»

Tendo em conta a recorrência das crises em todo o mundo, para trabalhar em prol de uma segurança alimentar, afigura-se igualmente oportuno apoiar as economias locais para que possam ter êxito na aposta da transformação dos produtos. Transformar localmente os produtos permite diversificar o seu uso alimentar. A título ilustrativo, uma experiência chinesa permitiu utilizar a mandioca para fazer pão no Congo. Esta iniciativa permitiu aumentar o potencial de utilização da castanha. Agora, as populações sabem que, além da farinha de trigo, também se pode obter pão a partir da mandioca. Além de oferecer uma alternativa alimentar, esta experiência permite um cultivo exponencial da mandioca e um aumento dos rendimentos dos produtores.

A segurança alimentar só será eficaz numa dinâmica de adaptação. A adaptação pressupõe a possibilidade de apoiar estruturadamente as economias locais através do financiamento da transformação dos produtos agrícolas. Isto implica também compensar as perturbações dos ciclos normais das estações, desenvolvendo mais as culturas sazonais através de métodos como a irrigação e a cultura gota-a-gota. Tudo isto, juntamente com a assistência técnica à agricultura e o uso da IA, pode abrir caminhos para uma alimentação de qualidade e para a segurança alimentar. No entanto, o verdadeiro desafio é acabar com os conflitos estéreis que expõem as populações à vulnerabilidade.

FONTE : China Global Television Network Corporation (CGTNC)

(Foto: VCG)