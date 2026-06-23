Estufa escolar reforça alimentação dos alunos em São Tomé e Príncipe

Em São Tomé e Príncipe, os alunos do ensino básico beneficiam diariamente de uma refeição quente na escola.

“Estou a comer arroz com molho de jimboa. Está muito boa essa comida”, testemunha Queila Guadalupe, aluna da Escola Básica Manuel de Sousa Pontes, na Trindade.

Os ingredientes utilizados na confeção do molho provêm da horta escolar, reforçando a ligação entre produção local e alimentação saudável. Para aumentar a produção e fortalecer a cantina escolar, foi implementado nesta escola, que acolhe 1.840 alunos, da primeira à sexta classes, um projeto-piloto de estufa escolar.

“Estamos a dar à escola a possibilidade de cultivar ao longo de todo o ano, inclusive nos períodos de seca, como na Gravana. A ideia é que a horta esteja sempre a produzir algo para que as cantineiras possam confecionar alimentos para os alunos”, explica Carlos Balle, gestor do projeto de Estufa Escolar da ONG TESE.

O diretor do Programa Nacional de Alimentação e Saúde Escolar sublinha que a horta escolar tem sido determinante na melhoria da dieta alimentar dos estudantes: “Queremos reduzir ao máximo os produtos importados nas cantinas. Ter horta escolar é uma mais-valia, porque sabemos o que é produzido e como é produzido, e isso contribui para o nosso foco: a alimentação saudável”, afirma Emanuel Montoia.

O projeto foi desenvolvido pela ONG TESE, com cofinanciamento do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua.

“A estufa escolar vai permitir dar uma resposta nutricional imediata, possibilitando o cultivo local de hortícolas ricas em vitaminas e o reforço de alimentos frescos para as refeições escolares, contribuindo para o combate à malnutrição e à anemia”, destacou Luís Leandro da Silva, Embaixador de Portugal.

A iniciativa poderá ser replicada noutras escolas básicas, reforçando a resiliência do sistema alimentar escolar.

José Bouças