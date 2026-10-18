Missão médica portuguesa devolveu Visão a 5000 são-tomenses nos últimos 3 anos

Diariamente mais de 40 pessoas procuram assistência médica ocular nas urgências de oftalmologia do hospital central Ayres de Menezes. O país que durante 50 anos nunca teve uma médica nacional especialista em oftalmologia conseguiu com o apoio da cooperação portuguesa, formar a primeira médica oftalmologista. Chama-se Grimalde Trindade.

«A cegueira reversível, nomeadamente as cataratas são as patologias mais prevalentes a nível nacional», alertou a médica oftalmologista.

FOTO : Grimalde Trindade / Médica especialista em oftalmologia

Segundo Grimalde Trindade o glaucoma é outra patologia dominante, «assim como os problemas de saúde ocular relacionados com os diabetes que também tem vindo a crescer», acrescentou.

Os problemas de visão aumentam no seio da sociedade são-tomense, que por razões culturais, não adopta um comportamento preventivo.

«Não é nossa cultura cuidados com a nossa saúde no geral. Não somos uma população que habitualmente vai à consulta, sem que esteja efectivamente doente. É preciso que as coisas se compliquem para nós irmos à unidade sanitária. Não há uma cultura preventiva», denunciou.

Uma cultura e mentalidade que devem mudar, segundo a médica Grimalde Trindade. Pois, só assim a sociedade poderá encontrar-se com a saúde plena no futuro. «Mesmo que não estejam doentes devem procurar uma unidade sanitária pelo menos 1 vez por ano», apelou.

A cooperação portuguesa que organizou a celebração do Dia Mundial da Visão, 8 de outubro criado para promover a prevenção da cegueira total e a insuficiência visual, apresentou dados que indicam 5000 pacientes, como tendo recuperado a visão após consultas e intervenções cirúrgicas realizadas pelas sucessivas missões médicas portuguesas na especialidade de oftalmologia.

«Mais do que os números, o que interessa é aquilo que representam. São pessoas que melhoraram e recuperaram a sua visão. São pessoas que evitaram uma perda visual que poderia ser irreversível, e em muitos casos famílias cuja vida foi melhorada», afirmou o embaixador de Portugal Luís Leandro da Silva.

Assistência médica aos pacientes são-tomenses realizada nos últimos 3 anos, 2022, 2024, e 2025.

Mais do que as intervenções cirúrgicas, a cooperação portuguesa realçou o reforço das capacidades do sistema nacional de saúde na especialidade de oftalmologia.

«Representam também profissionais são-tomenses, mais capacitados e o serviço nacional de oftalmologia progressivamente mais forte», pontuou o embaixador de Portugal.

O governo através do ministro da Saúde Celso Matos prometeu sensibilizar a população para mudança de comportamento face aos problemas de saúde ocular no país.

Abel Veiga