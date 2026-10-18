GIBA a beira da eliminação no país

O programa nacional de luta contra as doenças tropicais negligenciadas acredita que a Filariose Linfática vulgarmente conhecida no país por GIBA, poderá ser declarada como eliminada, após o inquérito em curso que avalia o impacto do tratamento massivo realizado em todo o país nos anos 2018, 2019, e 2020.

«Esse terceiro inquérito vai nos confirmar que estamos de caminho para a eliminação da filariose linfática. Até o momento, todas as pessoas avaliadas estão negativas, aproximadamente 5 mil pessoas», assegurou Jéssica Vicente a coordenadora do programa de luta contra as doenças tropicais negligenciadas.

O Téla Nón acompanhou o terceiro inquérito de avaliação do impacto do tratamento contra a GIBA, na comunidade de Cruzeiro e na cidade da Trindade, capital do distrito de Mé-Zochi.

A confiança do programa na eliminação desta doença tropical negligenciada, é sustentada pelos resultados alcançados nos dois primeiros inquéritos sobre a prevalência da GIBA, realizados nos anos de 2022 e 2024.

Segundo Jéssica Vicente antes do tratamento massivo da população com medicamentos que eliminam o micro-organismo que provoca a doença, a prevalência da filaríase linfática era de 0,5 a 4%. Os dois primeiros inquéritos de avaliação do impacto nos anos 2022 e 2024 indicaram uma redução para 0,2%.

A população de Cruzeiro e da cidade da Trindade participou no inquérito que implicou o teste de sangue. Os estudos feitos pela OMS revelaram que São Tomé e Príncipe tem 4 doenças tropicais negligenciadas. Para além da Filariose Linfática(GIBA), contam-se a parasitose intestinal, a giometíases, e a Lepra.

«Temos dois casos de Lepra na ilha de São Tomé, e estão em tratamento», confirmou Jéssica Vicente.

A OMS é o principal patrocinador nacional de luta contra as doenças tropicais negligenciadas.

Abel Veiga