Unicef e Gavi baixam custo da vacina contra a malária em cerca de 40%

Novo mecanismo definirá preço da vacina em € 5,50 por dose; medida permite poupança de US$ 50 milhões entre 2027 e 2029; plano deve ajudar a proteger mais 1 milhão de crianças e a criar vacinas de próxima geração.

Um novo acordo celebrado entre o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, e a Aliança para as Vacinas, Gavi, irá reduzir o preço da vacina contra a malária em aproximadamente 40%.

A expectativa é que o programa possa gerar uma poupança de US$ 50 milhões entre 2027 e 2029.

Vacina a um preço mais acessível

A agência da ONU sublinha que esta medida poderá proteger até 1 milhão de crianças adicionais com o esquema completo de quatro doses, bem como impulsionar o alcance dos programas imunizantes.

As vacinas constituem uma das mais importantes e inovadoras intervenções contra a malária. A parceria definirá o preço da vacina em € 5,50 por dose, uma redução de aproximadamente 40% face ao valor atual.

Esta redução resulta de uma transferência da produção do imunizante para um fabricante sediado num país em desenvolvimento. Com entrada em vigor prevista para o início de 2027, esta iniciativa reflete os esforços para tornar o mercado das vacinas contra a malária mais sustentável.

Para a diretora da divisão de abastecimento do Unicef, Leila Pakkala, o acordo representa um passo importante para proteger mais crianças contra a infeção, alargando o acesso a vacinas onde estas são mais necessárias.

A responsável acrescenta que a parceria também envia um sinal claro de apoio à inovação, auxiliando no desenvolvimento de vacinas de próxima geração, que poderão reduzir o impacto da malária nas gerações futuras.

África concentra maioria das mortes por malária

A cada minuto, uma criança morre de malária, o que corresponde a 500 mil mortes por ano. Em 2025, foram registados 282 milhões de casos de malária e 610 mil mortes em todo o mundo.

A grande maioria das infeções e das vítimas mortais, 95%, foi verificada em países do continente africano.

Cerca de 74% das mortes ocorreram entre crianças com menos de cinco anos. O Unicef nota que um esquema vacinal completo, com quatro doses administradas de forma sazonal, reduz os casos de malária em cerca de 75% em zonas com elevada transmissão sazonal.

O aumento das temperaturas, a alteração dos padrões de transmissão, a deslocação das comunidades e a disrupção dos sistemas de saúde podem levar a doença a áreas anteriormente inóspitas. Este cenário reforça a importância das vacinas novas e melhoradas, enfatiza a agência.

Unicef lidera a compra de vacinas

O novo acordo foi viabilizado através de um pagamento antecipado do Mecanismo Financeiro Internacional para a Imunização.

O Unicef informa que a concretização da iniciativa está condicionada ao cumprimento de metas regulatórias e de fabrico, as quais precisam de ser atingidas antes que o processo de aquisição das doses seja iniciado.

O Fundo das Nações Unidas para a Infância é o maior comprador global de vacinas, distribuindo mais de 3 mil milhões de doses por ano. A quantidade é suficiente para vacinar quase metade das crianças do planeta.