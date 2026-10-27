Empresa portuguesa recruta até 100 profissionais santomenses para trabalhar em Portugal

Uma área ajardinada de um dos hotéis da capital encheu-se de jovens à procura de uma oportunidade de trabalho em Portugal. O processo de recrutamento, que decorre durante três dias, está a ser conduzido por uma empresa portuguesa do setor da construção civil.

A procura de profissionais é vasta. A empresa pretende recrutar desde quadros técnicos e de chefia a trabalhadores especializados em diferentes áreas da construção.

“Estamos à procura de chefias, topógrafos, engenheiros, pedreiros, canalizadores, trolhas, operadores de máquinas, operadores de centrais e mecânicos de máquinas, enfim, profissionais ligados à construção civil, um setor onde enfrentamos atualmente uma grande escassez de mão de obra”, explicou Pedro Maia, diretor de Recursos Humanos do Grupo Cândido José Rodrigues.

Com mais de três mil trabalhadores ao seu serviço, entre os quais já se encontram alguns santomenses, a empresa oferece um salário mínimo de mil euros e pretende recrutar entre 50 e 100 profissionais de São Tomé e Príncipe.

Além das condições salariais, a empresa garante apoio no processo de integração dos futuros trabalhadores em Portugal.

“A empresa vai prestar todo o apoio logístico necessário para a obtenção dos vistos de trabalho, disponibilizar alojamento com água, eletricidade e as condições essenciais de habitabilidade. Sempre que os trabalhadores estiverem deslocados da sua área de residência, terão igualmente alimentação assegurada”, garantiu Pedro Maia.

Entre os candidatos está Joel da Graça, profissional com mais de uma década de experiência nas áreas da eletricidade e canalização predial. Para ele, esta iniciativa representa uma oportunidade de valorização profissional.

“O nosso mercado é pequeno e limitado. Havendo oportunidades para os profissionais exercerem a sua atividade na diáspora, considero que é algo positivo e digno de apoio”, afirmou.

Integrado num projeto de migração laboral financiado pela União Europeia, o recrutamento abre novas perspetivas de emprego para jovens santomenses qualificados. A iniciativa surge num contexto de crescente mobilidade da juventude do arquipélago, numa altura em que milhares de santomenses têm procurado oportunidades de formação e trabalho no estrangeiro em busca de melhores condições de vida.

José Bouças