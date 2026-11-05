Feira da Polícia Nacional promoveu prevenção do cancro da mama e do colo do útero

“Juntos para a prevenção do cancro da mama” foi o lema escolhido para uma feira realizada no Comando Distrital de Água Grande da Polícia Nacional, no âmbito das atividades de celebração do Outubro Rosa, mês dedicado à sensibilização e prevenção do cancro da mama.

A iniciativa teve como objetivo consciencializar e sensibilizar os efetivos dos sectores da Defesa e Segurança, sobretudo as mulheres, para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do cancro da mama e do colo do útero, doenças que afetam as mulheres em São Tomé e Príncipe.

“Tivemos uma boa adesão. Inicialmente, estávamos um pouco retraídas, porque sabíamos que, sendo a primeira edição e estando a feira aberta ao público, existia alguma incerteza quanto à participação. No entanto, acabámos por registar uma boa adesão e a iniciativa correspondeu às nossas expectativas”, revelou a subcomissária da Polícia Nacional, Daniela Cunha, diretora do Departamento de Relações Públicas e Cooperação.

Promovida em parceria com a Rede das Mulheres da Polícia Nacional, o Comando da Polícia Nacional e os demais sectores da Defesa e Segurança, a feira enquadra-se no conjunto de atividades desenvolvidas ao longo do ano pela Rede das Mulheres do Sector da Defesa e Segurança em todo o país. A iniciativa poderá passar a integrar o calendário regular de actividades da organização.

Nesta edição, a feira teve igualmente uma vertente comercial, com a exposição e venda de diversos produtos, entre os quais peças de artesanato, hortaliças.

“Nesta feira temos vários produtos, nomeadamente artigos de artesanato comercializados pelas mulheres dos Serviços Prisionais e de Reinserção Social. Temos também o nosso famoso vinho de palma, frutas, hortaliças e carne de porco”, explicou Daniela Cunha, reiterando que a sensibilização para a prevenção do cancro da mama e do colo do útero constituiu o propósito central da iniciativa.

“Trouxemos produtos confecionados pelos reclusos, como estojos para as crianças guardarem as lapiseiras, lancheiras, chapéus, sacos para compras e sacos destinados às jovens universitárias, para serem apresentados nesta feira”, explicou Lisete Furtado, agente dos Serviços Prisionais e de Reinserção Social. A agente considerou positiva a iniciativa promovida pela Rede das Mulheres do Sector da Defesa e Segurança, através da realização da feira no Comando Distrital de Água Grande.

Também o cidadão são-tomense Silvestre Lima, que se encontra de férias na sua terra natal, manifestou satisfação com a realização da feira, destacando o ambiente e a oportunidade de participação.

“Estou a gostar, porque é a primeira vez que estou cá e gosto deste ambiente. É bonito ver uma iniciativa desta natureza, porque em Marrocos não vemos isso com tanta frequência. Desde que cheguei a São Tomé e Príncipe, tenho notado que muitas pessoas enfrentam dificuldades para fazer compras nas feiras devido à falta de dinheiro”, referiu.

A feira foi inaugurada pelo ministro da Defesa e Ordem Interna, Horácio Sousa, que aproveitou a ocasião para apelar às mulheres a não descurarem os cuidados com a saúde e a procurarem os serviços de diagnóstico e acompanhamento médico.

“Espero que as senhoras não sintam receio de realizar consultas e exames relacionados com o cancro da mama e do colo do útero. Enquanto instituição, estaremos sempre ao lado de todos aqueles que vierem a ser diagnosticados com a doença”, assegurou o ministro.

A feira decorreu na sexta-feira, 31 de outubro, em frente à Escola Prática da Polícia Nacional, no distrito de Água Grande.

Waley Quaresma