Polícia Nacional assinala 50 anos com marcha e foco na proximidade com o cidadão

Cerca de meio século após a sua criação, a Polícia Nacional realizou hoje, quinta-feira 14 de agosto do ano 2025, uma marcha para assinalar meio século após a sua criação. A marcha simbólica pelas principais artérias da capital, São Tomé, contou com a participação elementos das forças de defesa e segurança, e se insere no âmbito das actividades de celebração dos 50 anos de institucionalização da Polícia Nacional . O evento teve como lema “Uma Polícia comprometida com o futuro”, e reuniu autoridades governamentais, membros dos órgãos de segurança pública, militares e cidadãos.

O Primeiro-Ministro, Américo Ramos, participou na marcha e destacou o caráter positivo da iniciativa.

“Foi uma sensação muito boa. Aceitamos o convite da Polícia… O lema está em sintonia com os 50 anos de independência e celebrar com desporto fortalece o elo com a comunidade.”

Américo Ramos disse que a Polícia Nacional deve ir além da segurança, exercer um papel pedagógico, estar próxima dos cidadãos e criar condições para que estes se sintam seguros no seu dia a dia.

“Investir na formação e valorização dos quadros é fundamental para que a Polícia acompanhe as mudanças da sociedade.” “Queremos também uma Polícia que não apenas proteja, mas que ensine e previna.” O executivo acrescentou ainda que “a união entre Governo, Polícia e sociedade civil é chave para consolidar a segurança pública.”

O comandante-geral, Aurito Vera Cruz, reforçou a ideia de renovação institucional.

“Hoje temos uma Polícia mais qualificada, jovem e preparada. É tempo de refletirmos sobre quem fomos, somos e queremos ser amanhã.”

Aurito Vera Cruz também salientou que a polícia é amiga dos cidadãos, transmitindo uma mensagem de confiança e segurança.

“Temos investido em justiça de proximidade, ações comunitárias e formação contínua.”

“A marcha simboliza a união entre Forças de Defesa e Segurança e a sociedade civil, reforçando nosso compromisso com o bem-estar de todos.”

Do lado institucional, o comandante-geral Aurito Vera Cruz ressaltou a transformação:

“Somos uma corporação renovada, com mais competência. Este é o momento para refletir: quem fomos, quem somos, quem queremos ser.”

A Polícia Nacional enfrenta desafios significativos, segundo especialistas, há lacunas em apetrechamento e formação, bem como necessidade urgente de recursos modernos e mais quadros especializados . Em resposta, o Governo tem buscado investimentos direcionados à segurança comunitária e capacitação contínua das forças policiais.

Waley Quaresma